Livestreamovať už vedia aj seniori: Neuveríte, kto ich to naučil

S najlepšou mobilnou sieťou na Slovensku nie je nič nemožné. Svoje o to vie aj dvojica komikov Evelyn a Števo Martinovič, ktorí sa vydali na roadtrip naprieč Slovenskom, vďaka čomu zažili už nejedno prekvapenie. No to, že sa im ale podarí uprostred lesa, kde zdanlivo nie je len ani živej duše, ale ani akýkoľvek signál, stretnúť celý ľudový súbor seniorov, to zrejme ani len nepredpokladali. A, samozrejme, aj toto stretnutie vyústilo do prekvapivého konca.

Sú komikmi aj hviezdami internetu, a tak niet divu, že o živote na sociálnych sieťach toho vedia Evelyn so Števom skutočne dosť. A počas ich roadtripu po Slovensku sa im naskytla ďalšia príležitosť svoje vedomosti posunúť ďalej.

Kurz livestreamingu pre seniorov

Aj keď je šanca, že na prechádzke uprostred lesa stretnete celý ľudový umelecký súbor naozaj len veľmi malá, dvojici obľúbených slovenských komikov sa to – ani oni sami nevedia ako – podarilo. A keďže vedieť používať najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku by mali všetky vekové kategórie, rozhodla sa Evelyn so Števom naučiť skupinu milých seniorov streamovať svoje vystúpenia na sociálnych sieťach. Vystúpenia Folklórneho súboru Senior Vršatec tak po novom budú ešte modernejšie.

Ako to dopadlo, si môžete pozrieť v ich najnovšom videu nižšie.

Roadtrip si užili

Ako nám Evelyn prezradila, táto zastávka bola pre ňu nesmierne zábavnou. A nielen, že spolu so Števom odovzdali svoje skúsenosti s najlepšou mobilnou sieťou ďalej, aj oni sami sa niečo naučili. „My sme ich oboznámili s možnosťami mať lepšiu „online presence“ a oni nám ukázali, ako fantasticky, aktívne a s dobrou náladou sa dá zvládnuť dôchodkový vek,“ hovorí Evelyn a zároveň dodáva, že jej je ľúto, že na cestách strávili tak málo času.

„So Števkom je aj zastávka na pumpe veľkým zážitkom. Stretnutie s dôchodcami ale bolo pre mňa top. Takú životnú energiu som už dlho nevidela,“ vysvetľuje a zároveň všetkých vyzýva, aby sa na podobný roadtrip vydali aj ostatní. Koniec-koncov, aj ona by podľa vlastných slov dokázala cestovať pokojne aj celoročne. „Na Slovensku máme neuveriteľné množstvo nádherných miest,“ dodala Evelyn na záver.

Slová Evelyn o roadtripe potvrdil aj Števo. “Mám radosť, že v každom kúte Slovenska sú milí ľudia, ktorí pre nás ostatných vytvárajú hodnoty a zážitky,” doplnil.

Pripojte sa do najlepšej mobilnej siete na Slovensku

Na podobný roadtrip plný zážitkov sa teraz vďaka Orangeu môžete vybrať aj vy. S jeho najlepšou mobilnou sieťou na Slovensku nehrozí, že by ste sa niekde stratili. Stačí zavolať pár kamošom nech ste kdekoľvek, zapnúť dáta a nechať sa unášať krásami Slovenska.

Viac z ciest Evelyn a Števa nájdete na YouTube či Facebooku. Ak sa chcete dozvedieť viac o najlepšej mobilnej sieti na Slovensku, klikajte sem. Viac fotografií nájdete v galérii nižšie.