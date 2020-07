Lietajúce vnútornosti a lepkavá krv. Takto budú vyzerať chirurgické zákroky vo vesmíre

S kolonizáciou vesmíru, o ktorej sa v poslednej dobe intenzívne hovorí, bude potrebné riešiť aj veci, ktoré pre astronautov, napríklad na ISS, nie sú veľmi bežné. Avšak už aj tu sa začiatkom tohto roka objavili problémy so zdravím, ktoré mohli potenciálne spôsobiť smrť. Od tej doby sa intenzívne uvažuje, ako bude prebiehať napríklad chirurgická operácia pri ceste na Mars.

V januári 2020 riešila NASA problém, s akým sa často nestretávala. Jednému astronautovi na ISS sa vytvorila na krku krvná zrazenina, ktorá mohla byť život ohrozujúcou. Napokon sa po konzultácii s lekármi na Zemi problém vyriešil podávaním liekov, a tak sa predišlo chirurgickému zákroku.

Vzhľadom na to, že vesmírne agentúry a vesmírne spoločnosti plánujú dlhodobé cesty, napríklad na Mars, výskumníci vesmírneho lekárstva sa intenzívne zaoberajú tým, ako budú prebiehať vesmírne chirurgické zákroky, uvádza portál The Conversation.

Záťaž na organizmus vo vesmíre

Kým astronauti na ISS sa nachádzajú vo vzdialenosti asi 400 kilometrov od Zeme, Mars je od Zeme vzdialený v najbližšom bode až 55 miliónov kilometrov. Pri núdzových chirurgických zákrokoch na ISS sa počíta so stabilizáciou pacienta, ktorá by bola zabezpečená vďaka odbornej konzultácii so Zemou a následným núdzovým transportom.

Toto ale pri misiách na Mars možné nebude, keďže evakuácia by trvala mesiace či dokonca roky a aj komunikácia so Zemou na takú veľkú vzdialenosť by bola opozdená.

Riziko pritom pri takýchto cestách narastá. Extrémne prostredie zahŕňa mikrogravitáciu, vysoké úrovne žiarenia, uzavretú tlakovú kabínu a tiež oblek. To je veľká záťaž na organizmus a ten si na ňu musí zvyknúť.

Vieme, že pobyt vo vesmíre na telá astronautov vplýva a vôbec nie nevýznamne. Menia sa bunky, regulácia krvného tlaku či činnosť srdca. Ovplyvňuje sa tiež distribúcia tekutín po tele a oslabujú sa kosti a svaly. U vesmírnych turistov sa môže ľahko vyvinúť infekcia a môže tiež dôjsť k zranieniam.

Pravdepodobnosť operácie

Vedci odhadujú, že pokiaľ ide o sedemčlennú posádku, tak počas misie na Mars nastane potreba vykonať chirurgický zákrok v priemere každých 2,4 roka. Medzi hlavné príčiny patrí zápal slepého čreva, zápal žlčníka či rakovina. Je pravdou, že astronautom sa pred misiami podrobne skúma zdravotný stav, ale aj u zdravých ľudí môže nastať situácia, keď budú núdzovo potrebovať chirurgické ošetrenie.

Lietajúce črevá

Chirurgický zákrok vo vesmíre už bol vykonaný, aj keď nie na ľuďoch. Astronautom sa podarilo v prostredí mikrogravitácie napraviť chvosty potkanov, či vykonať operáciu pomocou laparoskopie, čo je minimálny invázny zákrok, kedy sa zvyčajne do brušnej dutiny vstúpi pomocou malého otvoru a operácia je monitorovaná zasunutou kamerou.

Tieto operácie viedli k novým inováciám a vylepšeniam, ako sú magnetické chirurgické nástroje, ktoré uľahčujú prácu, lebo nelietajú všade naokolo.

Jedným z mnohých problémov počas otvoreného chirurgického zákroku je, že črevá by sa v takom prípade vznášali, čo by robilo problémy a zakrýval by sa ním výhľad na miesto, kde sa vykonáva operácia.

Lepkavá krv

Nedávno lekári vykonali operáciu simulovanú laparoskopiu počas parabolického letu, kde sa navodil stav ako pri nulovej gravitácii, pričom sa chirurgom podarilo zastaviť krvácanie v dôsledku traumy. Uviedli však, že by bolo mimoriadne psychologicky náročné vykonávať niečo takéto na skutočnom človeku.

Telesné tekutiny sa totiž vo vesmíre či na Marse budú správať inak ako na Zemi. Krv sa drží na chirurgických nástrojoch kvôli povrchovému napätiu. Takisto vznášajúce sa kvapky krvi môžu obmedzovať pohľad chirurga na vykonávanú operáciu. Rizikom môže byť aj infekcia, keďže vzduch v kabíne cirkuluje. Riešením by mohli byť akési chirurgické bubliny a operačné nástroje upravené tak, aby odpudzovali krv.

V ideálnom prípade by však lekári potrebovali kompletne prispôsobenú sálu s radiačným tienením, chirurgickými robotmi a vyspelými prístrojmi na zabezpečovanie životných funkcií. Mal by to byť vyhradený modul s vlastným prívodom vzduchu.

3D tlač

Doteraz vykonané operácie v kozmickom priestore potvrdili, že v prípade reálnej operácie človeka by bolo potrebné veľké množstvo podporného vybavenia. To je ale luxus, ktorý nemusí byť dostupný pri prvých cestách na Mars. Preto sa navrhuje použitie 3D tlačiarne, ktorá by mohla používať materiály získané na samotnom Marse.

Aj robotická chirurgia je možnou cestou. Počas misie NEEMO 7, ktorá sa uskutočňovala pod vodou, sa podarilo odstrániť žlčník a obličkový kameň z umelo vytvoreného tela pomocou robota, ktorý bol riadený z iného miesta. Avšak vzdialená komunikácia medzi robotom a operátorom pri vesmírnych misiách by mohla spôsobovať oneskorenie a dodatočné problémy. Ideálne by bolo, ak by roboty vykonávali činnosť autonómne.

Už v súčasnosti existuje viacero výskumov a príprav na možnú núdzovú chirurgiu pri lete na Mars. Existuje však veľké množstvo otáznikov, najmä čo sa týka správnej diagnostiky, či napríklad anestézie. V konečnom dôsledku sa tak bude musieť klásť najväčší dôraz na prevenciu a výber čo najzdravšej posádky bude jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere posádky.