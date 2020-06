NASA vyvinula vlastný parfum. Vôňu vesmíru môže teraz ucítiť úplne každý

Vesmír mnohých z nás fascinuje z rôznych hľadísk. Aké to tam je, či je tam zima, teplo, ako dlho tam trvá cesta, čo všetko sa tam dá vidieť – to všetko už ľudstvo vie a k týmto informáciám sa dá dopracovať vďaka internetu prakticky okamžite. Čo sa však ťažšie sprostredkuje, je vôňa vesmíru. Ani to však už nebude neznáme – NASA totiž vyvinula vlastný parfum, ktorý vám to, čo cítia astronauti vo vesmíre sprostredkuje.

Nejde však o žiadnu novinku, NASA tento parfum vyvinula už dávnejšie, aby mohla astronautov na budúce misie riadne pripraviť. V roku 2008 tak muž menom Steve Pearce dostal neľahkú úlohu – pripraviť voňavku, ktorá by presne napodobnila to, ako vesmír vonia. O zložitosti celého projektu svedčí aj fakt, že Pearceovi trvalo 4 roky, kým vyvinul dokonalý parfum. A po rokoch už sa k tomuto parfumu nedostanú len astronauti, ale aj bežní ľudia – parfém Eau de Space sa totiž dostane do predaja, informuje web Unilad.

Kombinácia rôznych pachov

Aj keď mnohí navrátilci z vesmíru sa snažili vôňu vesmíru k niečomu prirovnať a pozemšťanom ju čo najviac priblížiť, predstavivosť každého je predsa len iná.

„Je to takmer ako pach, ktorý zostane vo vzduchu tesne po vystrelení z pištole,“ povedala o tom, ako vesmír „vonia“ pre CNN dávnejšie astronautka Peggy Whitson, bývalá rezidentka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Ostatní jednotlivci, ktorí mali toľko šťastia a do vesmíru sa dostali, však mali oveľa pestrejšie prirovnania. Nechýbali medzi nimi kombinované vône ako „mix strelného prachu, prepečeného steaku, malín a rumu“ a podobne. Pearcea teda čakala veľmi zložitá úloha – čo najvernejšie vôňu vesmíru napodobniť na základe výpovedí tých, ktorí vo vesmíre boli.

Napokon sa mu to ale podarilo a NASA dlhé roky tento parfum používala len pri školení astronautov, ktorí mali odísť na misie mimo planétu Zem. Dlho to vyzeralo, že sa tento parfum k verejnosti ani len nedostane, no teraz sa stáva presný opak.

Úspešnejší než predpokladali

Vďaka crowdfundingovej platforme Kickstarter sa skupina odvážlivcov rozhodla priniesť vôňu vesmíru aj bežným ľuďom. Eau de Space si tak môžete objednať aj vy, stačí podporiť projekt, ktorý už dávno prekročil želanú métu. Vyzbierať im stačilo „len“ 1969 dolárov (zhruba 1750 eur). Projekt Eau de Space je však úspešnejší, než sa očakávalo a doposiaľ záujemcovia o parfum projekt podporili sumou viac ako 37-tisíc dolárov (takmer 33-tisíc eur). Kampaň má pritom pred sebou ešte 48 dní fungovania, konečná suma sa preto s istotou niekoľkonásobne navýši.

Ak chcete projekt podporiť aj vy, stačí prispieť sumou 15 dolárov (zhruba 13,33 eur) a počkať na finiš croudfundingu. Následne vám parfum s vesmírnou vôňou príde domov, predpokladaný termín dodania je október 2020.

Cieľom uvedenia špeciálnej voňavky na komerčný trh však nebola len vidina zisku. Produktový manažér projektu Matt Richmond vysvetlil, že im je veľmi jasné, že niečo také ľudia na seba nedajú. Prvotný úmysel bol uviesť Eau de Space pre vzdelávacie účely na školách. Podľa neho je totiž dôležité, aby sa aj žiaci na základných či stredných školách dostávali do kontaktu s experimentálnou formou výučby. Práve tento krok by tak mohol odštartovať sériu ďalších odvážnych projektov, ktoré školský systém ešte viac nakopnú vpred a budú impulzom pre vytváranie kreatívnych prístupov ku vzdelávaniu.

Richmond tiež predstavil ambiciózny cieľ a vízie priniesť aj ďalšie špeciálne parfum s inými vôňami. V hre je po vesmírnej vôni aj parfum s vôňou Mesiaca. Zdá sa teda, že nás čaká revolúcia v podobe nezvyčajných parfumov.