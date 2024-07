Skloňuje sa zavádzanie zákazníkov: Známy domáci predajca elektroniky mal zatvárať predajne, nakoniec išlo o reklamnú kampaň

Ešte koncom júna sme vás informovali o tom, že sieť predajní elektroniky Okay ohlásila zatváranie prevádzok a výpredaj skladových zásob. Celá kampaň prišla po medializovaných informáciách o tom, že sa české a slovenské predajne boria s finančnými problémami a spoločnosti sa nepodarilo nájsť nového investora. Ako teraz uvádza portál Živé.sk, zatváranie bolo iba reklamnou kampaňou.

„Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY. Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny v e-shope a predajniach. Vybav si domov novou elegantnou sedačkou, pohodlnou posteľou, alebo modernými spotrebičmi,“ znel oznam na webe známeho elektra. Už koncom júna niektorí odborníci upozorňovali na to, že môže ísť o reklamnú kampaň.

Pár týždňov predtým sa objavili správy, ktoré hovorili o vlne výpovedí, zatváraní niektorých predajní a zmeny zasiahli aj vedenie firmy. Vo všeobecnosti tržby predajniam Okay klesali už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Ďalšie informácie spomínali, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. Na spoločnosť Okay sme sa s otázkami obrátili ešte v čase marketingovej kampane aj my.

„Vzhľadom k vašim predchádzajúcim otázkam by som Vás rád informoval, že 4. júla 2024 o 20:00 hod. dôjde k zatvoreniu všetkých našich predajní v ČR aj na SK a zároveň, že od 24. júna prebieha súvisiaca marketingová akcia „ZATVÁRAME – VŠETKO MUSÍ PREČ“,“ uviedol pre interez Jan Vyletěl, marketingový riaditeľ Okay. Aj keď bola odpoveď reťazca veľmi všeobecná, v konečnom dôsledku iba potvrdila zatváranie predajní.

Portál Živé už počas prebiehajúcich akcií popisoval, že ide o marketing s cieľom zvýšiť tržby prostredníctvom správ o definitívnom zatvorení a vypredávaní skladových zásob. V súčasnosti už je jasné, že skutočne išlo iba o zavádzajúcu reklamu, ktorá navyše rozhorčila mnohých zákazníkov. Predajne sa totiž 4. júla skutočne zatvorili, pričom zatvorené ostali aj počas štátneho sviatku v piatok, no cez víkend naskočili do štandardného režimu. S podobnou stratégiou navyše Okay prišlo už aj v minulosti.