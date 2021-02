Letušky varujú: Kvôli tomuto dôvodu by ste nikdy nemali v lietadle piť horúce nápoje

Nie je to len preto, že by mali toľko práce s cestujúcimi, že nemajú čas si ten čaj zaliať. Pravdou však je, že letušku piť čaj či kávu neuvidíte pravdepodobne ani počas prestávky schovanú niekde v oddychovej miestnosti. Prečo je to tak?

Prečo letušky nikdy nepijú čaj v lietadle?

Ako sa pre Business Insider vyjadrila jedna z letušiek, v lietadle jednoducho nepijú nič, čo sa zalieva horúcou vodou. Dôvod je priam až nechutný. Nápoje sa totiž nevyrábajú z vody balenej vo fľašiach, ale z vody z kohútika. Ako ešte v roku 2004 informovala americká agentúra na ochranu životného prostredia EPA, až 12,6 % testovaných vzoriek vody bolo kontaminovaných. Najčastejšie išlo o kontamináciu koliformnými baktériami, píše IFLScience.

Prítomnosť koliformných baktérií je indikátorom toho, koľko výkalov sa vo vode nachádza. Určuje teda to, do akej miery je bezpečné konzumovať kontrolované potraviny a vodu. Ak sa napríklad vo vzorkách vody nachádzajú koliformné baktérie, znamená to, že v nich môžu byť prítomné aj iné nebezpečné patogény. Tie môžu spôsobiť množstvo nepríjemných ochorení.

V rámci štúdie EPA testovala vzorky vody zo 158 lietadiel. V dvoch vzorkách sa našla baktéria Escherichia coli (E. coli). Konzumácia takto kontaminovanej vody môže spôsobiť nepríjemné črevné ťažkosti, vrátane hnačky a kŕčov. Aj keď bola štúdia vykonaná ešte v roku 2004, ani dnes nespĺňa množstvo lietadiel hygienické štandardy. Podľa Business Insider je voda kontaminovaná až v 1 z 8 lietadiel. To je hlavná príčina toho, že letušky sa káve a čaju v lietadlách radšej vyhýbajú.

Nikto nechce piť vodu plnú patogénov

EPA v roku 2009 hygienické štandardy výrazne sprísnila. Zdroje vody musia byť pravidelne dezinfikované a každá letecká spoločnosť musí vzorky vody testovať aspoň raz ročne. V roku 2012 EPA následne výskum zopakovala, no výsledky sú stále desivé. Aj napriek zavedeným opatreniam bolo kontaminovaných 12 % testovaných vzoriek vody. Baktéria E. coli sa nachádzala v 0,5 % z testovaných vzoriek, píše NBC 5.

Ako sa vôbec kontaminovaná voda do lietadiel dostáva? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health, problém vzniká najmä pri preprave vody. V autách, ktoré vodu do lietadiel prepravovali, bolo oveľa viac patogénov, ako v samotnom zdroji vody. Okrem toho, teplo pri varení čaju časť patogénov síce zlikviduje, zďaleka však nie všetky. Ak teda najbližšie poletíte lietadlom, bude lepšie, ak ostanete pri balenej minerálke či džúsoch.