Dlhé týždne si ho nikto nevšimol. Muž sa tak veľmi bál koronavírusu, že ostal 3 mesiace žiť na letisku

Už viac ako rok žije v strachu množstvo ľudí po celom svete. Niektorí ho prežívajú viac, iní zas menej intenzívne. Tento muž však prekonal pomyselné hranice. Strach z toho, že sa nakazí koronavírusom, ho prinútil žiť tri mesiace na letisku.

Muž žil na letisku tri mesiace

Zákaz vychádzania spôsobil, že mnoho z nás opúšťa svoj domov naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Predstavte si však, že by ste tri mesiace neopustili brány letiska. Ako píše portál The Guardian, 36-ročný Aditya Singh polícii tvrdil, že sa bál nakazenia koronavírusom. Namiesto toho, aby sa vrátil domov do Los Angeles, preto radšej ostal za bránami letiska O’Hare v Chicagu. Zatiaľ nie je jasné, kam mal muž pôvodne namierené a prečo sa rozhodol ostať práve v Chicagu.

Ako informuje portál Chicago Tribune, Singh bol napokon zatknutý políciou kvôli tomu, že vstúpil do zakázanej zóny letiska. Okrem toho, obvinili ho aj z krádeže. Muž mal na letisko priletieť ešte 19. októbra, no zdá sa, že až donedávna tam neprekážal nikomu z cestujúcich a ani zamestnancov. Až pred niekoľkými dňami ho totiž dvaja zamestnanci letiska vyzvali, aby im predložil doklady.

Singh im však ukázal identifikačnú kartu riadiaceho letovej prevádzky, ktorá bola pôvodnému majiteľovi odcudzená 26. októbra. Muž však tvrdí, že identifikačnú kartu našiel na zemi a v žiadnom prípade ju neukradol.

Trestu sa nevyhol, na letisko viac nevkročí

Singh doteraz žiadne problémy so zákonom nemal, strach však môže človeka prinútiť k naozaj bizarnému správaniu. Jedlo mu vraj dávali náhodní cestujúci. Kde prespával a kde sa umýval, to zatiaľ nevedno. Sudkyňa, ktorej prípad pridelili, ostala šokovaná. Nechápala, ako je možné, že muž žil na letisku celé týždne a žiaden zo zamestnancov si nič nevšimol. Letiská by totiž mali byť maximálne bezpečným priestorom, kde zamestnancom len tak niečo neunikne.

Muž je v súčasnosti nezamestnaný a žije v Los Angeles v byte s niekoľkými spolubývajúcimi. Aj keď cestujúcich ani zamestnancov letiska nijak neohrozil, trestu sa nevyhol. Súd stanovil kauciu vy výške 1 000 dolárov. Aj keď bude kauciu schopný zaplatiť, Singh už na letisko viac vkročiť nemôže. Prípad aj naďalej vyšetruje tím odborníkov, aby sa letisko podobným prípadom v budúcnosti vyhlo.