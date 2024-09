Let´s Dance bez Viktora Vinczeho. Neuveríte, kto bude markizácku šou moderovať namiesto neho

Dlho sa o tom špekulovalo, no dnes je to potvrdené. Viktor Vincze nebude súčasťou Let´s Dance turné. Je to pritom jediný stabilný člen zostavy, ktorý sa v šou neobjaví. Upozornil na to portál MediaBoom.

O jeho účasti sa pritom špekulovalo už dlhšie. Markíza sa so šou vôbec po prvý raz vyberie medzi svojich verných divákov. Počas mesiaca pôjde až do desiatich miest po celom Slovensku a odohrá až 18 vystúpení. Viktor Vincze nahradil ako jedna z hlavných tvárí moderátora Martina Pyca Rauscha. Moderoval celkovo tri série populárnej šou.

Nahradí ho známa speváčka

Počas jesenného turné bude jedinou stabilnou tvárou, ktorá nebude súčasťou programu. Markíza sa rozhodla miesto neho spolupracovať so speváčkou Tinou. „Teším sa, že ma televízia Markíza oslovila s ponukou účinkovať v tomto výnimočnom projekte, ktorý tu ešte nikdy nebol. Myslím si, že nás všetkých čaká veľký zážitok. Nielen nás účinkujúcich, ale aj publikum a ľudí, ktorí si kúpili vstupenky. Je to projekt, ktorý odjakživa prináša ľudom radosť a možnosť zažiť to celé naživo to ešte znásobí,“ povedala speváčka.

Kto bude súčasťou turné?

Lucia Hlaváčková, ktorá šou moderovala spolu s Viktorom, bude aj naďalej súčasťou turné. Okrem toho sa akcie zúčastnia aj Ján Ďurovčík, Tatiana Drexler, Petra Polnišová, Vladimír Kobielsky, Atilla Végh a Adela Vinczeová. Okrem toho bude na každom vystúpení účinkovať desať tanečných párov. Tešiť sa môžete napríklad na Jána Koleníka, Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Jakuba Jablonského, ale aj Nelu Pociskovú, Adama Bárdyho, Gabrielu Marcinkovú, Juraja Loja alebo Ivanu a Mariána Gáboríkovcov.