Letná dovolenková sezóna v Európe štartuje: Slovákom niekde stačí test, inde aj vakcína. Uznávajú aj Sputnik

Cestovanie do zahraničia za účelom rekreácie je aj naďalej pre Slovákov zakázané. Zmeniť by sa to mohlo v horizonte najbližších dní, keďže pandemická situácia sa na Slovensku aj naďalej zlepšuje. Samozrejme, bude to mať pravidlá a nielen na slovenskej, ale celoeurópskej i celosvetovej úrovni. Kam sa Slováci v prípade uvoľnenia opatrení dostanú?

To bude závisieť od viacerých premenných. Zatiaľ nie je jasné, ako bude nastavený slovenský cestovateľský COVID automat a či sa bude riadiť aj tým, ktorý vydala Európska únia pre jednotlivé krajiny spoločenstva. Viaceré krajiny však opatrenia uvoľňujú a mnohé z nich od zahraničných turistov nebudú vyžadovať povinnú karanténu, ale nahradí ju povinné testovanie. Navyše, ako uvádza na svojom webe denník SME, čoraz viac štátov tiež dáva výhodu očkovaným jednotlivcom oboma dávkami vakcíny. Tí v niektorých krajinách nemusia podstúpiť ani test, ani povinnú karanténu.

Potvrdenie o vakcinácii však bude musieť byť preložené minimálne do anglického jazyka, všetky potrebné podrobnosti si radšej zistite pred cestou, každá krajina to môže mať inak. Chorvátsko napríklad akceptuje len preložené potvrdenie, prípadne výsledok z testovania tiež v anglickom jazyku.

Na Slovensku zatiaľ platia pravidlá, že za rekreáciou sa do zahraničia nedostanete a pri návrate domov váš čaká povinná 14-dňová karanténa. Tá sa môže v prípade negatívneho PCR testu skončiť aj skôr (minimálne na 8. deň izolácie). Jednoduchšie to pri návrate na Slovensko majú zaočkovaní jednotlivci a tí, ktorí už COVID-19 prekonali. Takým pre návrat domov stačí negatívny antigénový alebo PCR test. Zákaz vycestovať do zahraničia za rekreáciou by sa ale mohol skončiť v prípade, že dôjde k zrušeniu núdzového stavu. Ten sa mal skončiť prijatím zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý dnes schválil parlament.

Po otvorení hraníc a aj znovuzavedení možnosti vycestovať do zahraničia na dovolenku sa bude aj Slovensko riadiť pandemickým semaforom, ten sa bude zrejme preklápať so semaforom, ktorý je súčasťou aktualizovaného COVID automatu, podrobnosti však zatiaľ nepoznáme. Semafor pravidelne aktualizuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), no každá krajina sa tiež riadi svojimi pravidlami, ktoré rôzne upravujú a zjednodušujú, aby bolo možno ľahšie naštartovať turizmus počas letných mesiacov.

Ako to teda bude najbližšie týždne vyzerať v okolitých krajinách a vybraných obľúbených európskych destináciách? Prinášame výber platných nariadení a pravidiel.

Česká republika

Česko od 10. mája 2021 zaradilo Slovensko medzi takzvané oranžové krajiny, teda krajiny so stredným rizikom nákazy. V praxi to znamená, že Slováci môžu do Česka pricestovať s negatívnym antigénovým testom, ktorého výsledok nie je starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR testom, ktorého negatívny výsledok nie je starší ako 72 hodín.

Pred vstupom na územie Českej republiky je ale potrebné vyplniť príjazdový formulár, elektronicky ho zaslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a v prípade potreby potvrdenie o jeho vyplnení preukázať pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Po príchode do Česka tiež Slováci už nebudú musieť zostať v domácej izolácii, nutné je ale po dobu 14 dní od príchodu sem nosiť všade okrem domova respirátor. Platí to aj v prípade vonkajších priestorov.

Maďarsko

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie tejto krajiny stanovujú nariadenia tamojšej vlády. Kontroly maďarských hraníc boli predĺžené minimálne do 23. mája 2021. Zákaz vstupu sem iným ako maďarským občanom platí od 1. septembra 2020, samozrejme, toto nariadenie má svoje výnimky.

Keďže v Maďarsku je už minimálne prvou dávkou vakcíny zaočkovaných viac ako 51 % obyvateľstva, výhody dostávajú najmä takýto občania. Ako uviedol denník SME, je možné, že v ďalších týždňoch bude vstup do krajiny umožnený bez karantény aj občanom ostatných krajín, ak sa budú vedieť preukázať, že sú zaočkovaní. Maďarsko sa snaží dohodnúť s viacerými krajinami, zatiaľ je umožnený bezproblémový vstup len zaočkovaným Srbom. Problémom v Maďarsku je však fakt, že ich imunitné preukazy neuvádzajú typ vakcíny, ktorou bol občan zaočkovaný. A nie všetky krajiny EÚ budú prijímať vakcíny neregistrované Európskou liekovou agentúrou.

Do Maďarska môžu aktuálne vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu platným dokladom vydaným maďarskou cudzineckou políciou. Viac informácií uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) na svojom webe.

Poľsko

Do Poľska sa dá taktiež dostať, avšak podmienkou je absolvovanie 10-dňovej karantény. Pokiaľ ide o cestujúceho zo schengenského priestoru, je povinný mať pri prekročení hranice negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, ktorý nie je starší viac ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola pritom akceptuje test v anglickom alebo v poľskom jazyku.

V Poľsku ale platia aj určité výnimky. Vzťahuje sa na osoby, ktoré boli zaočkované vakcínou povolenou EÚ, osoby, ktoré prekonali COVID-19 najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľska – tieto karanténu absolvovať nemusia.

Rakúsko

Hranice v Rakúsku aj naďalej zostávajú pre cudzincov uzatvorené, výnimky majú pendleri, vybraná skupina pracujúcich a tí, ktorí prechádzajú cez Rakúsko alebo na letisko. Podmienky vstupu do Rakúska by sa ale podľa informácií denníka SME mohli zmierniť už 19. mája. Následne sa začne krajina riadiť pandemickým semaforom ECDC. To by znamenalo, že aj Slováci by mohli na územie krajiny vstúpiť bez obmedzení.

Pred vstupom do Rakúska je potrebné sa registrovať cez online formulár, hraničné priechody sú otvorené v obmedzených časoch, kompletný prehľad otváracích hodín priechodov nájdete na webe MZVEZ.

Ukrajina

Z okolitých krajín je najťažšie sa aktuálne dostať do Ukrajiny, kde sa musia všetci bez výnimky preukázať negatívnym RT-PCR testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Ukrajina neudelila výnimku ani osobám, ktoré v minulosti prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Aktuálne výnimky nájdete na webe MZVEZ SR.

Bulharsko

Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov sa na blížiacu sezónu pripravuje taktiež. Vstup na svoje územie dovolí aj občanom SR za vopred stanovených podmienok, ktorými od 1. mája do 31. mája 2021 je nutnosť predložiť jeden z nasledujúcich dokladov:

maximálne 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu alebo maximálne 48 hodín starý výsledok antigénového testu,

potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, ak od neho uplynula lehota 14 dní,

alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných viac ako 15, ale menej ako 180 dní, ktorým môže byť aj pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu.

Všetky potrebné doklady odporúča MZVEZ SR mať vyhotovené aj v anglickom jazyku. Povinnosť mať tieto doklady platí pre všetkých, dokonca aj pre deti. Tieto podmienky sa ale budú taktiež s najväčšou pravdepodobnosťou zmierňovať, aktuálne platia do konca mája.

Cyprus

Slovensko je pre Cyperskú republiku od 13. mája oranžovou krajinou, takže cestujúci z tejto kategórie krajín musia pred príletom a po prílete na ostrov podstúpiť viaceré kroky. Absolvovať molekulárny PCR test v certifikovanom laboratóriu (maximálne 72 hodín pred odletom), vyplniť Cyprus flightpass formulár a nahrať do žiadosti certifikát s negatívnym výsledkom testu.

Od 10. mája 2021 navyše platí, že všetci cestujúci, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní aspoň jednou dávkou registrovanej vakcíny, a ktorí majú o tom pri príchode na Cyprus platné osvedčenie, budú oslobodení od testov a povinnosti izolovať sa, ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou (v závislosti od vakcíny) a dátumom cesty. Cyprus uznáva očkvanie látkami Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen a aj Sputnik V. Viac o požadovanom počte dní od očkovania si môžu cestujúci zistiť na tomto webe.

Online žiadosť pre vstup na Cyprus je potrebné vyplniť 24 hodín a menej pred nástupom do lietadla aj v prípade, že cestujúci má platné osvedčenie o očkovaní. Aj títo cestujúci môžu byť náhodne testovaní na prítomnosť vírusu na cyperských letiskách. Testovanie sa netýka len osôb mladších ako 12 rokov.

Od testov a povinnosti izolovať sa sú oslobodení tí, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní na COVID-19, ak uplynul požadovaný počet dní medzi posednou dávkou a dátumom cesty. Detailnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva.

Grécko

Na vstup do Grécka je aj naďalej potrebný len negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší viac ako 72 hodín. Musí byť v anglickom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho.

Negatívny výsledok nemusia pri vstupe do Grécka preukazovať deti do 5 rokov a osoby, ktoré boli plne zaočkované vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od druhej dávky uplynulo viac ako 14 dní. Grécko akceptuje väčšiu vakcín, ktorými sa aktuálne vo svete očkuje, teda Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sputnik V, Cansino Biologics a Sinopharm.

Grécko letnú dovolenkovú sezónu podľa TASR oficiálne otvorilo tento piatok. Okrem otvorenia dovolenkovej sezóny tiež ľudia budú môcť prvýkrát od novembra opäť voľne cestovať aj po celom gréckom území.

Chorvátsko

Ako uvádza MZVEZ SR na svojom webe, minimálne do 15. mája 2021 je potrebné pre vstup do Chorvátska predložiť negatívny PCR test alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín od odobratia vzorky, alebo absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu.

Vstúpiť na územie Chorvátska môžu aj tí, ktorí majú lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia (do 180 dní) alebo potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID-19. Všetky potvrdenia je potrebné mať buď v anglickom alebo v chorvátskom jazyku.

Predpokladá sa ale, že Chorvátsko podmienky pre vstup do krajiny pre turistov zmierni. Ako, to zatiaľ nie je úplne jasné.

Veľká Británia

Cestovať do Veľkej Británie je aj naďalej odporúčané všetkým cestujúcim z akýchkoľvek krajín len v nevyhnutnom prípade. Aj keď čo sa Británie týka, očkovanie ide skutočne dobrým smerom a očkujú sa tu už aj mladšie ročníky. Napriek tomu tu však platia isté podmienky na vstup.

Stále platí, že pri vstupe na územie Spojeného kráľovstva je potrebné sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom, ktorý nie je starší viac ako 72 hodín. Zároveň tiež platí povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu.

V prípade, že do Británie cestujete na menej ako 10 dní, musíte po celý čas zostať v izolácii, povolený je len presun z/na letisko. Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva tiež platí povinnosť registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.

Španielsko

Mnoho Slovákov tento rok plánuje aj dovolenku v obľúbenom Španielsku. Tu sú aktuálne podmienky nastavené pomerne jednoducho. Po príchode do krajiny sa stačí preukázať negatívnym výsledkom na koronavírus nie starším ako 72 hodín od jeho absolvovania. Španielsko však akceptuje len výsledok PCR testu alebo TMA testu, respektíve test založený na molekulárnej technike. Potvrdenie je potrebné mať v anglickom, španielskom, nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.

Pri vstupe do Španielska, alebo aj na Kanárske ostrovy, je potrebné mať vyplnený sanitárny formulár – osobitne pre každú vstupujúcu osobu.

Taliansko

Ak plánujete v dohľadnej dobe cestu do Talianska na akékoľvek účely, tak je potrebné mať negatívny výsledok z antigénového alebo PCR testu, ktorý nie je starší viac ako 48 hodín. Následne je tiež povinná aj karanténa v trvaní 5 dní. Po jej absolvovaní je nutné sa opäť podrobiť jednému z testov.

Režim v Taliansku by sa však mohol zmeniť už budúci týždeň a stačiť by mohli len negatívne výsledky testov, prípadne potvrdenie o očkovaní, píše denník SME. Vyzerá to však ale tak, že krajina nebude opatrenia zmierňovať rovnako, ako to bolo minulý rok v lete. Platiť tak zrejme bude aj nočný zákaz vychádzania či povinné nosenie rúšok.

Turecko

Aj Turecko, tak ako mnohé iné krajiny vo svete, na svoje územie nepustí nikoho, kto nebude disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky.

Tí, ktorí do krajiny cestujú letecky, musia mať navyše vyplnený aj vstupný registračný formulár. V krajine je povinné nosenie rúšok v interiéroch aj v exteriéroch. Všetky aktuálne platné nariadenia nájdete na stránke MZVEZ SR.