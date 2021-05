Oddnes sa menia podmienky pri ceste do Česka. Slovensko už nie je medzi krajinami s vysokým rizikom nákazy

Od dnešného dňa, tj. od 10. mája sa menia podmienky pri vstupe do Českej republiky. Potrebný bude antigénový test nie starší ako 24 hodín a ruší sa aj karanténa. V statuse to oznámil štátny tajomník Martin Klus.

Od pondelka, 10. mája 2021, už Slovenská republika nepatrí z pohľadu Českej republiky medzi krajiny s vysokým rizikom (červené). Na českej „cestovateľskej mape“ sme po novom oranžoví, to znamená, že z okolitých štátov nás Česi ako jediných zaradili medzi krajiny so stredným rizikom nákazy.

“Slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. Pred vstupom do Česka treba vyplniť príjazdový formulár, poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole. Po príchode do Česka nie je potrebné zostať v domácej izolácii. Počas 14 dní od príchodu do Česka je však všade okrem domova potrebné nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch. Všetky podrobnosti, ako aj užitočné internetové odkazy spojené s cestou do Česka, sa dočítate na webovej stránke ministerstva,” píše Klus.

Správu budeme aktualizovať.