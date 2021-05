Inde v Európe by z nich mali radosť: Medvede na Slovensku nie sú premnožené, len sa vracajú na svoje teritóriá

Azda najznámejšou šelmou a predátorom na Slovensku je nepochybne medveď hnedý. Tvor, ktorého nikto v lese stretnúť nechce, no niekedy sa mu nevyhneme nielen v jeho prirodzenom prostredí, ale čoraz častejšie aj v nižšie položených a husto osídlených oblastiach. Mnohí si myslia, že medvede – inak chránené živočíchy – začínajú byť na Slovensku problémom. Naopak, v niektorých európskych krajinách úplne vymizli a teraz sa tam postupne vracajú a obyvatelia týchto oblastí medveďa hnedého vítajú s otvorenou náručou. Nie však všade.

Stretnúť v slovenských lesoch medveďa nemusí byť zas až takým problémom. Jeho prirodzeným domovom sú síce predovšetkým horské oblasti severného a stredného Slovenska, no nedostatok potravy a aj zmena klímy často robia svoje. Preto tak nie je výnimočné stretnúť medveďa hnedého hoc aj v lesoch Podunajskej nížiny. Zatiaľ.

Koľko je už príliš veľa?

Medveď hnedý je, ako sme spomínali, prirodzeným obyvateľom slovenských hôr. Ich populáciu je pomerne ťažké jednoznačne spočítať, odhaduje sa však, že ich môže na našom území žiť okolo 2800 až 3000 jedincov (podľa štatistiky z roku 2019). To, či je však medveď na Slovensku skutočne premnoženým zvieraťom, je ťažké odargumentovať.

Na území Slovenska totiž mohol tento druh pokojne aj vyhynúť, respektíve vymiznúť. Rovnako, ako je tomu v iných európskych krajinách. V 30. rokoch 20. storočia na našom území žilo posledných 20 medveďov, keďže lov na nich nebol nijako obmedzený. Kvôli tomu však bol ich lov zakázaný na zhruba tridsať rokov, čo pomohlo populáciu medveďa hnedého vo voľnej prírode značne navýšiť. Hovoriť však o premnožení nemožno, skôr sa prirodzene na naše územie vrátili.

Aj dnes, napriek početnej populácii, je medveď hnedý celoročne chráneným živočíchom. Jeho odstrely sú prísne sledované a väčšina úmrtí týchto zvierat je zapríčinená skôr prirodzenou cestou alebo kolíziou s dopravnými prostriedkami. Len v roku 2019 zomrelo pod kolesami dopravných vozidiel približne 21 medveďov. To sa nemusí zdať veľa, na mieste je ale otázka, či aj takto zdanlivo malý počet nemôže populáciu medveďa hnedého u nás ohroziť. Aj v tomto prípade sa názory rôznia. Kým niektorí tvrdia, že medvede sú na Slovensku premnožené a treba ich populáciu neustále (najmä kvôli bezpečnosti návštevníkov slovenskej divočiny) kontrolovať, iní ich chcú chrániť. Hovorí sa ale aj o priebežnom odstrele.

Aj kontrolovaný odstrel môže zhoršiť stabilitu ekosystémov

Strieľaním medveďov sa však ich populácia môže vo veľkej miere ohroziť a zhoršuje sa tak aj stabilita ekosystémov. Idea poľovníkov je však taká, že odstrel ani viac ako 100 medveďov na Slovensku ich samotnú populáciu ohroziť nemusí. Celé je to ale veľmi diskutabilné a odstrel medveďa hnedého je na našom území stále ostro sledovaný a chránený zákonom.

Zväčšujúca sa populácia medveďov ale robí vrásky na tvári obyvateľom najmä v obciach (a niekedy aj mestách) neďaleko miest ich výskytu. Práve nedostatok potravy v horách ich totiž núti chodiť na prieskumy do husto obývaných sídiel, kde môže dôjsť aj k nebezpečným stretom. Ako problém to vidia najmä v dedinách v okolí a neďaleko lesov a hôr, kde medvede zvyknú napádať aj hospodárske zvieratá. Samozrejme, nestáva sa to často. Najčastejšie medvede útočia skôr na včelstvá, čoho dôkazom je niekoľko zničených včelínov ročne.

Lákadlom pre medveďov sú aj odpadky v turistických horských chatách či útulniach po turistoch. A keďže človek je tvor, ktorý chodí do lesa aj na zvyčajnú potravu lesnej zvery, neostáva ani medveďom na výber a idú za jej hľadaním medzi ľudí. A čoraz častejšie.

Ako je na tom Európa?

Zdanlivo premnožené medvede sú však problémom nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Väčší (a prirodzený) výskyt medveďa hnedého hlásia v Rumunsku, Bosne a Hercegovine, vo Švédsku, Fínsku či v Rusku. Pomerne veľa medveďov však žije aj v Chorvátsku, Slovinsku či v Bulharsku. Kedysi bol však tento predátor hôr prítomný aj vo väčšine európskych krajín. Človek ich ale vyhubil, respektíve prinútil odísť.

Najväčšiu populáciu medveďa hnedého má Rumunsko, žije tu odhadom 5 000 až 6 500 jedincov. A aj Rumunsko je príkladom, že medvede môžu s človekom žiť v harmónii. Dnes žije v Európe zhruba 17-tisíc jedincov medveďa hnedého v celkovo 22 štátoch. Toto číslo narastá, avšak až príliš pomaly.

Kedysi nebolo ničím nezvyčajným stretnúť tohto predátora v lesoch v Taliansku, v Španielsku či vo Francúzsku. Ich prirodzený výskyt sa však vytratil a dnes by ich tam najmä farmári nevideli radi, aj keď aj do týchto končín sa medvede postupne a pomaly vracajú.

Hospodári však bijú na poplach a boja sa, že dnes ľudia nie sú zvyknutí žiť s touto lesnou šelmou v harmónii. Farmári sa navyše boja aj o svoje zvieratá, ktoré v nemalej mierne v niektorých regiónoch umierajú práve kvôli medveďom. A aj toto predstavuje nemalý problém opätovného návratu medveďov do ich kedysi prirodzených domov. Vedci ale veria, že práve návratom veľkých šeliem sa dosiahne vyššia biodiverzita a heterogenita biotopov a vyššia prírodná rovnováha v ekosystémoch po celej Európe.

Prospešné medvede

Medvede hnedé sú totiž takzvané „dáždnikové druhy“ – ak ich ekosystém dokáže tolerovať aj vo väčšej populácii, dokazuje to, že je ekosystém zdravý, dostatočne veľký a udržateľný.

Návrat medveďa hnedého do miest, kde si ich naňho ani len nespomínajú, je najzaujímavejším a najkontroverznejším programom v histórii Európy. Obyvatelia starého kontinentu totiž radi bojujú za divočinu v Afrike, Južnej Amerike či Ázii, ale na tú svoju akosi stále zabúdajú a odmietajú byť otvorení možnosti spolunažívania s predátormi a inými veľkými mäsožravcami, s ktorými kedysi jedno veľké územie zdieľali.

Za úbytok populácie medveďa hnedého môže človek a lov. Jeho návratu však opäť môže dopomôcť len človek a správne nastavená komunikácia toho, prečo je to aj pre ľudí a prírodu prospešné.

