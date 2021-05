Núdzový stav a zákaz vychádzania sa už môžu skončiť. Štát ich nahradí zákonom, ktorý dnes prešiel

Núdzový stav a zákaz vychádzania či zákaz zhromažďovania končia. Ešte včera informovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová, že tento stav nastane po odobrení a podpísaní novely zákona o hospodárskej mobilizácii.

“Keďže práve zasadá parlament, tento proces má ´zbehnúť´ v nasledujúcich dňoch,” uviedla Remišová. Vyhla sa priamej odpovedi na otázku, či vláda nechá uplynúť lehotu, do ktorej musí Národná rada vysloviť súhlas s predĺžením núdzového stavu – najneskôr v utorok 18. mája, alebo kabinet mimoriadne zasadne a rozhodne o zrušení obmedzení vyplývajúcich z núdzového stavu a zákazu vychádzania.

Núdzový stav nahradí zákon o hospodárskej mobilizácii

Vláda v stredu odobrila návrh na skrátené legislatívne konanie poslaneckej novely zákona o hospodárskej mobilizácii, podľa ktorej by niektoré jej opatrenia mohli byť prijaté nielen v núdzovom alebo výnimočnom stave, ale aj v mimoriadnej situácii. Aj z pohľadu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského po schválení novely zákona o hospodárskej mobilizácii už nie je potrebný núdzový stav.

Ak chceme ukončiť núdzový stav, potrebujeme na určité činnosti náhradu, napríklad aby sme mohli odmeniť zdravotníkov v prvej línii alebo aby náklady na pandemické opatrenia nemuseli ísť z rozpočtu zdravotníctva. V pléne Národnej rady (NR) SR to vo štvrtok uviedol minister hospodárstva Richard Sulík pri uvádzaní návrhu na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o hospodárskej mobilizácii.

Skrátené legislatívne konanie Sulík odôvodnil tým, že aktuálny núdzový stav by musel parlament odobriť najneskôr v utorok (18. 5.). Bol by rád, ak by sa legislatíva schválila do tohto termínu a núdzový stav by už nebol potrebný. Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii. Zmena zákona súvisí s opatreniami prijímanými v čase pandémie koronavírusu.

Zákon prešiel, čaká na podpis prezidentky

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes 104 hlasmi definitívne schválili novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, o ktorej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Vďaka zmene zákona budú niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie naviazané aj na mimoriadnu situáciu a bude ich možné nariaďovať aj počas nej.

Skupina koaličných poslancov, ktorá právnu úpravu predložila, v dôvodovej správe uviedla, že núdzový stav predstavuje výrazný zásah do základných práv a slobôd. Na Slovensku bol opakovane vyhlásený od 1. októbra 2020 a trvá súvisle viac ako sedem mesiacov. Mimoriadna situácia je na Slovensku vyhlásená s účinnosťou od 12. marca 2020.

Opatrenia hospodárskej mobilizácie sú podľa súčasného znenia zákona naviazané na výnimočný alebo núdzový stav. Ide napríklad o opatrenia ako pracovná povinnosť, organizácia výroby a služieb, používanie štátnych hmotných rezerv či organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení. Výnimkou bude pracovná povinnosť, ktorá sa bude naďalej viazať len na núdzový alebo výnimočný stav, a nebude ju možné nariadiť počas mimoriadnej situácie.