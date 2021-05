Letela obrovskou rýchlosťou až 30 poschodí. Zrážku výťahu neprežilo mladé dievča, ktoré sa v ňom zaseklo

Mamička s dieťatkom zomreli v Bratislave po tom, čo sa v jednom z obytných domov pokazil výťah. Tentoraz sa tragédia odohrala v čínskom mieste Čan-ťiang. Teenagerka zomrela po tom, čo vo výťahu letela 30 poschodí.

Čínskym mestom otriasla tragédia, vyhasol mladý život

V nedeľu večer otriasla čínskym mestom Čan-ťiang tragédia, počas ktorej prišla o život teenagerka. Dievča sa zaseklo vo výťahu v obytnom bloku na prvom poschodí. Ako informovali čínske noviny The Paper, dievča zatelefonovalo rodine a priateľom, aby čo najskôr privolali pomoc. Čoskoro sa na miesto dostavili zamestnanci údržbárskej služby. Keď otvorili vonkajšie dvere výťahu, všimli si niečo znepokojujúce, kabína sa pomaly posúvala smerom nahor, píše portál IFLScience.

Údržba okamžite išla na vyššie poschodia, bolo však už neskoro. Výťah znenazdajky v obrovskej rýchlosti vyletel smerom nahor. Kabína následne obrovskou silou narazila do stropu 30. poschodia a zdeformovala sa. Personál robil všetko pre to, aby dievča z výťahu vyslobodil. Trvalo viac ako hodinu, kým teenagerku napokon z kabíny dostali von. Podľa portálu Newsweek bolo dievča okamžite prevezené do nemocnice, vážnym zraneniam však napokon podľahlo.

Šanca, že sa takéto niečo stane, je extrémne nízka

Jia Gong, ktorý stojí na čele úradu zodpovedného za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa pre The Paper vyjadril, že ľudia sa väčšinou obávajú toho, že sa výťah odtrhne a zrúti sa smerom nadol. Existuje však vyššia pravdepodobnosť, že výťah vystrelí smerom nahor, nie nadol. Gong však dodáva, že šanca, že sa tak stane, je extrémne nízka.

Odhaduje sa, že v tomto prípade sa brzdová páka zlomila na dve polovice, následkom toho protiváha padala dole výťahovou šachtou a kabína výťahu zase prudko vyrazila smerom nahor. Výťah bol do obytnej budovy nainštalovaný v roku 2014 a podľa úradov bol inšpekciou pravidelne kontrolovaný.

Bezpečnostné kontroly však nezahŕňajú kontrolu sily a bezpečnosti brzdových tyčí vo výťahu. O bezpečnosť brzdových tyčí by sa totiž mal postarať ich výrobca. Tyče majú byť vyrobené tak, aby odolali aj obrovskému náporu, čo sa však v tomto prípade nestalo a systém zlyhal. Po kontrole miesta nešťastia došli preto úrady k záveru, že nehoda je následkom chyby, ku ktorej došlo vo výrobnom procese súčastí výťahu. Oficiálne vyšetrovanie však bude pokračovať aj naďalej.