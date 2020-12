Lesné požiare sú späť. V Austrálii už zničili 40 % Veľkého piesočného ostrova

Austrálskym hasičom sa nedarí dostať pod kontrolu obrovský lesný požiar, ktorý už zničil 40 percent Veľkého piesočného ostrova, zapísaného do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, uviedla v pondelok agentúra AFP.

Požiar na najväčšom pieskovom ostrove na Zemi, ležiacom pri východnom pobreží Austrálie, pretrváva už viac ako šesť týždňov a spálil veľké časti tamojších ojedinelých lesov. Zároveň narastajú obavy, že pod vplyvom očakávaného horúceho počasia sa oheň rozšíri. “Rastlinstvo na Veľkom piesočnom ostrove je extrémne vysušené, a preto veľmi ľahko vzbĺkne,” uviedol miestny hasič James Gaig.

