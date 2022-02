Lengvarský očakáva v nemocniciach už čoskoro 5 000 pacientov, v jednom momente môže byť nakazených až 500 000 ľudí

V utorok bol hosťom v relácii Braňo Závodský Naživo minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Šéf tohto rezortu hovoril nielen o omikronovej vlne na Slovensku.

Rapídne stúpa počet pozitívnych ľudí a aj počet pacientov v nemocniciach, upozornil minister Lengvarský. Počty hospitalizovaných budú podľa šéfa rezortu zdravotníctva prudko rásť nasledujúce dva až tri týždne. Lengvarský očakáva až 5 000 hospitalizovaných pacientov. Avšak nepredpokladá, že budú preplnené JIS-ky.

Minister ďalej povedal, že v jednom momente bude na Slovensku infikovaných 500-tisíc ľudí, čo predstavuje 10 % populácie. Minister v rádiu Expres potvrdil, že na Slovensko príde 21. februára nová vakcína od Novavaxu v počte 340 000 kusov. Od nej si minister sľubuje zvýšenie záujmu o očkovanie. Za úspech podľa jeho slov možno považovať, že očkovanie posilňujúcou dávkou prebehlo pomerne rýchlo. Zrejme k tomu dopomohol aj 300-eurový bonus.

Lengvarský plne chápe požiadavky zdravotníkov na rast miezd

Minister plne chápe požiadavky akýchkoľvek zdravotníckych pracovníkov na rast ich miezd. Uviedol to v reakcii na vyhlásenia lekárskych odborárov o možnom zopakovaní hromadných výpovedí z roku 2011. Ako dodal, rezort zdravotníctva vypracoval spolu s Útvarom hodnoty za peniaze analýzu, ktorá hovorí o vývoji platov zdravotníkov takým spôsobom, aby vedeli konkurovať okolitým krajinám.

Podľa jeho slov by si to vyžiadalo navýšenie rozpočtu od 220 do 330 mil. eur. Napríklad sestrám by vďaka tomu mohli platy stúpnuť rádovo o stovky eur. „Loptička je teraz niekde inde, či sa v rozpočte nájdu peniaze na zvýšenie platov,“ skonštatoval Lengvarský. Zároveň potvrdil, že v poslednej dobe vedie s ministrom financií a expremiérom Igorom Matovičom veľmi korektné diskusie.