Lengvarský chce na 3 týždne lockdown pre všetkých. Nezaočkovaní sú sebci, hovorí šéfka Rooseveltovej nemocnice

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyhlásil na konferencii Vizionári, ktorá sa venovala súčasnej situácii v slovenských nemocniciach, že žiada lockdown na 3 týždne pre všetkých: Túto informáciu priniesla TV Markíza.

Lengvarský povedal, že ak sa zavedie lockdown pre všetkých čím skôr, cez Vianoce by nemuseli byť také prísne opatrenia. Minister však tvrdí, že by šlo len o úvodné kolo lockdownu, ak by však nezabral, mal by sa opakovať.

K ministrovi sa dostali aj informácie z regiónov, kde samotní očkovaní žiadajú lockdown, aby sa situácia zlepšila. Súčasná kritická situácia má obrovský dopad aj na tzv. „bielu medicínu“, teda plánované operačné zákroky.

Riaditeľka Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková apeluje na ľudí, aby sa dali zaočkovať, pretože nemocnice sa plnia najmä nezaočkovanými pacientmi. „Sú to obyčajní sebci, pretože kvôli nim nemôžeme poskytovať adekvátnu starostlivosť pre tých, čo ju potrebujú,“ dodala Lapuníková.