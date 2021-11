V nedeľu odhalili PCR testy 4 544 pozitívnych, covidu podľahlo ďalších 58 ľudí. Vláda bude rokovať o lockdowne

Na Slovensku pribudlo v nedeľu (22.11.) 4 544 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 13 025 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 614 684 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 17, v nemocniciach je 3 021 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 919, za uplynulý deň pribudlo 58 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 2 630, momentálne ich je 2 580 337.

Podľa portálu Refresher, zajtra zvolala vláda mimoriadne rokovanie, na ktorom by malo byť hlavnou témou zavedenia striktnejšieho lockdownu, pretože zrejme nebudú stačiť ani nedávno schválené prísnejšie opatrenia.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji, konkrétne 985. V Prešovskom kraji úrady evidujú 950 nových prípadov, v Bratislavskom 702 a v Žilinskom 443. V Trenčianskom kraji testy odhalili 413 koronavírusových infekcií, v Banskobystrickom 408, v Nitrianskom 345 a v Trnavskom 298.

Čo sa týka antigénového testovania, z 25 712 ukončených testov pribudlo 2 101 pozitívnych. Ako uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, viac ako 71 percent z nich sa doteraz nezaočkovalo. V rámci PCR testovania nebolo začkovaných alebo bolo len čiastočne zaočkovaných takmer 71 percent ľudí.

Počet pacientov v nemocniciach opäť narástol, je v nich 3 021 ľudí s COVID-19. „Na JIS je 271 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 259 osôb. Takmer 82 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” doplnila Eliášová.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 580 337, pričom za predchádzajúci deň pribudlo 2 630 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 334 742 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 352 ľudí. Tretiu dávku už dostalo celkovo 277 251 osôb, pričom za uplynulý deň sa preočkovalo 2 658 ľudí.

Celkový počet úmrtí “na COVID” je 13 919 a celkový počet úmrtí “s COVIDom” je 2 638.

Firmy už môžu kontrolovať status OTP, podmieniť ním vstup však ešte nemôžu

Firmy a zamestnávatelia už môžu kontrolovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Od pondelka 22. novembra však ešte nemôžu svojim pracovníkom zamedziť vstup na pracovisko, ak sa jedným z dokladov nepreukážu. To umožní až vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá vyjde v najbližších dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

“Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu,” vysvetlila Eliášová.

Vyhláška bude podľa MZ SR vyžadovať na vstup na pracovisko potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Alternatívou bude negatívny PCR alebo antigénový test, prípadne test či samotest absolvovaný priamo u zamestnávateľa.

Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne intenzívne rokuje s rezortmi práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. “Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom,” dodala.

O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe budú podľa Eliášovej zainteresované inštitúcie bezodkladne informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy. Podľa COVID automatu má na vstup do zamestnania v červených, bordových a čiernych okresoch platiť režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonaný).