Len za 20 eur sa dostanete k unikátnej Modrej lagúne: Našli sme brutálne lacné letenky priamo z Bratislavy

S letnými dovolenkami pri mori v Európe sa pomaly lúčime, a to znamená, že za teplom budeme musieť cestovať ďalej a za letenky zaplatíme viac. Napriek tomu sme na október našli lacné letenky do destinácie, kam let trvá let 150 minút a užijete si tu ešte celkom príjemné teploty.

Hovoríme o destinácii, ktorou nie je nič iné, ako turecký Dalaman. Jednosmerné letenky sem nájdete na októbrové termíny od 20 eur. Za túto sumu sa sem dostanete konkrétne 21. októbra, a to priamo z Bratislavy.

Spiatočné letenky nemusia zruinovať váš rozpočet

Čo sa týka cien spiatočných leteniek, najlacnejšie začínajú na sume 65 eur, čo nie je vôbec zlé. Za túto cenu môžete v Dalamane dovolenkovať počas novembra, kedy tu teploty dosahujú 19 °C. Áno, nie sú to horúce letné tridsiatky, ale stále je to príjemnejšie, ako počasie v tomto období na Slovensku.

Môžete vyraziť napríklad 22. novembra a ak strávite v Dalamane 7 nocí, za spiatočné letenky dáte práve spomínaných 65 eur. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let tam aj späť trvá okolo 2 hodín a 30 minút.

Čo robiť v Dalamane?

V Dalamane si na svoje prídu milovníci pláží, ale aj histórie. Ako opisuje portál Pip and the City, nazýva sa aj tyrkysovým pobrežím Turecka pri Egejskom mori. Čakajú tam na vás krásne pláže s čistou vodou a nádhernou zelenou krajinou navôkol.

Jedným z najznámejších miest Dalamanu je pláž pláž Ölüdeniz — Modrá lagúna. Hovorí sa o nej ako o jednej z najkrajších pláží sveta, a keď ju uvidíte, rýchlo pochopíte prečo.