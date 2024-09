Za obed dáte 2,60 €, apartmán na noc tu stojí aj len 10 €: Toto miesto je tajný klenot a lacný brat Dubaja

Horúce letné dni pomaly, ale isto vystrieda sychravejšie jesenné počasie. To znamená, že je najvyšší čas premýšľať nad tým, kam sa v najbližších mesiacoch pôjdeme zohriať. Ak uvažujete nad nejakou netradičnou destináciou, máme pre vás tip na jednu, o ktorej ste možno ani len nepočuli. Keď sa povie dovolenka na Strednom východe, mnohým sa v hlavách vynorí Burj Khalifa a lesk Dubaja, alebo Abú Zabí. No jedným z ďalších spomedzi Spojených arabských emirátov je Adžmán (Ajmán).

Keď sa pozrieme na mapu emirátov, Adžmán leží v obklopení emirátu Šarjah (a ten z jednej strane susedí s Dubajom) a z druhej strany s emirátom Umm al-Kuvajn. Ak ste o ňom doteraz ešte nepočuli, nemusíte vôbec zúfať, zďaleka nie ste sami.

Leží v tieni už spomínaného Dubaja, no ak túžite po nevšedných zážitkoch, možno je ideálnym miestom na výlet práve pre vás. A takáto dovolenka nemusí zruinovať váš rozpočet.

Letecky spiatočne od necelých 140 eur

Ak chcete Adžmán navštíviť, prvé, čo potrebujete vedieť je, že sa sem letecky priamo nedostanete. Ako informovali dubajské noviny Khaleej Times len pred niekoľkými dňami, jeho výstavba mala začať práve v tomto období a malo by byť dokončené do šiestich rokov. Nemusíte však čakať. Len približne 10 kilometrov od Adžmánu sa nachádza letisko sídliace v susednom emiráte Šarjah. Takže ideálne je pricestovať práve sem a dostať sa do Adžmánu už nebude problém.

Čo sa týka cien leteniek, sú viac než priaznivé. S jedným prestupom z Budapešti si ich aktuálne kúpite od 137 eur spiatočne alebo priamo z Viedne. Obojsmerné letenky v takomto prípade začínajú na necelých 200 eurách. Cesta autom z letiska Šarjah do Adžmánu trvá do 30 minút, takže je to skutočne rýchlovka.

Ubytovanie za pár eur na noc

