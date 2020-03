Lekári objavili nové, doposiaľ neznáme symptómy ochorenia COVID-19. Zistenia ešte musí potvrdiť vedecká štúdia

Vysoké teploty, suchý kašeľ či dýchavičnosť – to sú tri najčastejšie symptómy, ktoré preukazovali, že pacient nemusí mať len „obyčajnú chrípku“, ale nový koronavírus COVID-19. K symptómom sa teraz zrejme pridali ďalšie dva menej časté, ktoré identifikovali lekári naprieč krajinami, kde sa výskyt koronavírusu potvrdil.

Informácia o objavení nových symptómov však zatiaľ nie je potvrdená vedecky, ide totiž najmä o zozbierané informácie zo správ lekárov z európskych krajín najviac postihnutých novým koronavírusom. Informovala o tom Britská asociácia otorinolaryngológov a keďže ide o súhrnné správy z mnohých nezávislých zdrojov, zdá sa, že ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, má ďalšie dva symptómy.

Strata čuchu a chute – nové symptómy COVID-19?

Podľa všetkého má ísť o stratu čuchu a chute, známe aj ako ansomia či hyposmia. V prípade dvoch nových symptómov sa však o nedá hovoriť ako o hlavných príznakoch ochorenia COVID-19.

Mnoho lekárov z Anglicka, Francúzska, Nemecka či ďalších krajín však u svojich pacientov zistilo, že vykazovali stratu čuchu a chute a mali pozitívny výsledok na nový koronavírus. Pri mnohých z nich to boli pritom jediné symptómy, ktoré z radu už zistených doktori u pacientov preukázali – to znamená, nemali vysoké teploty či suchý kašeľ, ktoré sú najčastejšími príznakmi ochorenia COVID-19.

Samozrejme, to že stratíte čuch a chuť nemusí nutne znamenať, že koronavírus máte, rovnako ako je to aj v prípade vysokej teploty, suchého kašľa či bolestí v hrdle. Na druhej strane to ale však tiež neznamená, že koronavírus nemáte ani v prípade, že sa u vás žiadny z už známych príznakov neprejavil. Ako je totiž známe, ochorenie COVID-19 môžete prenášať a ani o tom nemusíte vedieť, kvôli čomu sú v mnohých kútoch sveta (vrátane Slovenska) zavedené preventívne karanténne opatrenia.

Objavili sa na každom kontinente

Ansomiu lekári naprieč Európou označujú za nový (a doposiaľ vedecky nezistený) symptóm koronavírusu najmä preto, že správy o nich potvrdili v jednotlivých krajinách nezávisle od seba a prítomnosť koronavírusu u pacientov potvrdili testy.

„Čoraz častejšie sa objavujú hlásenia o významnom náraste počtu pacientov s ansomiou pri absencii iných príznakov,“ uvádza sa v správe, ktorú vypracovali britskí lekári a experti na otorinolaryngológiu Clare Hopkinsová a Nirmal Kumar. V správe zároveň uviedli, že počet pacientov s ansomiou rapídne stúpol napríklad v Iráne, na juhu Talianska, vo Francúzsku aj v Spojených štátoch amerických. 30 % pozitívne testovaných pacientov na koronavírus v Južnej Kórey uviedlo ako jeden z hlavných symptómov bola práve ansomia, mali však aj ostatné.

Skrytí „nosiči“ ochorenia

Dvojica expertov zároveň priznala, že keďže tieto dva symptómy doposiaľ pri ochorení COVID-19 neboli riadne zdokumentované, práve jednotlivci, ktorí vykazujú iba stratu chute a čuchu, môžu byť skrytými nosičmi ochorenia šíriacimi nákazu v krajinách sveta. Zistenia o nových symptómoch však musí ešte potvrdiť vedecká štúdia a viacero zdokumentovaných pacientov.

Profesor Kumar pre portál Sky News uviedol, že práve mladí ľudia sú najčastejšími prenášačmi vírusu. Je to hlavne preto, že aj keď nepociťujú žiadne príznaky, dedukujú, že koronavírus nemajú. To tak ale vôbec nemusí byť. Zároveň poznamenal, že tieto nové symptómy len môžu potvrdzovať hypotézu, že koronavírusové ochorenia sa usádzajú najmä v nosných dutinách. Tiež vyzval všetkých, ktorí na sebe spozorujú akékoľvek symptómy súvisiace so stratou chute či čuchu, aby sa izolovali aspoň na sedem dní, aby tak predišli ďalšiemu šíreniu prípadne nákazy.