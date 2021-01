Lekár Michal sa dal zaočkovať a šíri osvetu: Netreba naletieť pretvárke, ktorá šíri strach, ale veriť vedeckým faktom

Téma očkovania proti koronavírusu uplynulé týždne polarizuje spoločnosť nie iba na Slovensku, ale po celom svete. Napriek tomu, že vedecké a lekárske štúdie schválili už niekoľko druhov vakcín, ktoré postupne putujú do krajín Európskej únie, stále sa medzi nami nájde množstvo ľudí, ktorí namiesto overených informácií veria konšpiračným teóriám. Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa Michal Scheibenreif z Nitry rozhodol prostredníctvom sociálnych sietí vysvetliť a ukázať, ako táto vakcína funguje.

Ak máte obavy z očkovania, ktoré v najbližších mesiacoch aj na Slovensku absolvuje veľká časť populácie, Michal, ktorý ho už má za sebou vám ukáže, ako tento počiatočný strach prekonať. V rozhovore nám priblížil, aké je podľa neho dôležité študovať objektívne správy a relevantné medicínske zdroje a naopak, vyhýbať sa konšpiračným a alternatívnym médiám, ktoré šíria v spoločnosti nenávisť.

Vo svojich videách vysvetľuje nie iba to, prečo sa dal on sám zaočkovať, ale aj ako vakcína funguje alebo aké reakcie môže vyvolať. Ukazuje tak nám všetkým, že je nutné absolvovať očkovanie ku skorému návratu do normálneho života.

V rozhovore s MUDr. Michalom Scheibenreifom sa dozviete: Aké boli jeho pocity pred očkovaním?

Ako očkovanie prebiehalo?

Prečo sa rozhodol ľuďom pomocou sociálnych sietí ozrejmiť fakty spojené s vakcináciou a zbúrať mýty?

Čoho sa ľudia v spojení s vakcínou najviac obávajú?

Je strach ľudí z negatívnych účinkov vakcíny medicínsky opodstatnený?

Prečo by bol za zavedenie očkovacích preukazov?

Ste čerstvým absolventom SZU v Bratislave. Stretli ste sa za posledný rok s koronavírusom v nemocnici alebo na inom mieste ako lekár?

Stretol som sa s množstvom prípadov. Jednak v nemocnici, jednak v kúpeľoch, kde momentálne pracujem. Väčšinou išlo o miere prípady koronavírusu s horúčkami, celkovou slabosťou, bolesťami nôh alebo stratou čuchu a chuti.

Ale mňa šokoval najmä ťažký prípad, ktorý spomínam aj vo videu. Išlo o pána Jozefa, ktorý bol rodinný známy a robil nám vodoinštalatéra. Keď bol u nás v polovici novembra, tak nemal na sebe rúško a zľahčoval opatrenia. Zľahčoval prístup médií a spoločnosti k pandémii. Mávol rukou, keď som ho upozornil na to, že by mal nosiť do cudzích domovov rúško.

A o tri týždne na to, keď som prišiel domov z práce, mamina mi povedala, že pán Jozef zomrel. Nemal žiadne chronické ochorenia, bol to statný šesťdesiatnik. Napriek tomu v priebehu troch týždňov zomrel a zanechal po sebe dve deti a manželku. Tento moment ma najviac šokoval a priviedol k osvete, ktorú som začal robiť.

Rozhodli ste sa pomocou sociálnych sietí ľuďom jednoduchým spôsobom vysvetliť, prečo sa nemusia obávať očkovania a ako funguje nová vakcína. Ako vznikol tento nápad?

Nápad vznikol rýchlo, v podstate zo dňa na deň. Skĺbilo sa v ňom viac momentov. Prvým bolo úmrtie pána Jozefa, druhým momentom bola situácia, ktorá vypukla na prelome rokov u nás v Nitre. Vtedy boli medializované aj úmrtia od dobrovoľníkov a lekárov, ktorí pomáhali na oddeleniach.

Ďalším bol fakt, že mnohí moji známi a kontakty na Facebooku v diskusiách a príspevkoch zľahčovali vakcínu. Zosmiešňovali ju, doslova šírili nezmyselné a neuveriteľné hoaxy, že je to diablovo dielo, že sú v tom zapletené vlády, je to spiknutie alebo že sú v nej plody usmrtených detí.

Je to neuveriteľné, ako sa v zdravej a vyspelej vzdelanej spoločnosti dokážu šíriť aj medzi zdravotníkmi a vzdelanými ľuďmi konšpirácie. Povedal som si, že ak niečo môžem spraviť, tak to spravím. A videá, kde priamo hovorím k divákom namiesto statusov, sa mi zdali veľmi efektívnym spôsobom.

Čoho sa najčastejšie ľudia vo vašom okolí, prípadne ľudia, ktorí vám píšu, obávajú pri očkovaní?

Najčastejšie sa obávajú samotnej vakcíny a toho, že môže vyvolať rozličné nežiadúce účinky. Áno, vakcína môže vyvolať nežiadúce účinky, ale vo veľmi malom percente. Medzi závažné prejavy patrí napríklad anafylaktický šok. Bežnými prejavmi sú zimnica, triaška alebo horúčka. Miznú však do niekoľkých hodín.

Práve kvôli tým závažným prejavom sa čaká v očkovacích centrách 15 až 20 minút. V prípade anafylaxie a iných závažných akútnych stavov, sa tak poskytne adekvátna zdravotnícka prvá pomoc. Takže vakcíny sú jedny z najbezpečnejších vynálezov a objavov modernej medicíny.

Je strach ľudí z toho, či nebudú po zaočkovaní pociťovať negatívne účinky adekvátny? Ako s ním bojovať?

Ten strach nie je vôbec opodstatnený. Vakcíny majú síce nežiadúce účinky, ale vo veľmi malej miere oproti napríklad antivirotikám alebo liekom, ktoré by boli vynájdené voči koronavírusu. Tie by zaťažovali ďalšie orgány ako pečeň, obličky a tráviaci trakt. Je to rozdiel oproti jednému bezbolestnému vpichu vakcíny, ktorej bezprostredné nežiadúce účinky, ktoré sú bežné pri každom očkovaní, pomiznú do niekoľkých hodín.

Treba hlavne študovať objektívne správy, relevantné medicínske, vedecké a z objektívnych médií. Pretože práve tie konšpiračné alternatívne médiá šíria v spoločnosti strach a nenávisť. Majú za sebou politické, náboženské a iné dôvody, prečo tak robia. Takže netreba naletieť hlúpej pretvárke, ktorá šíri strach, ale veriť vedeckým a zdravotníckym faktom.

Žijeme v 21. storočí a na strach a povery alebo mýty jednoducho nemáme čas ani miesto. Hlavne ak máme taký prostriedok, akým je vakcína, s ktorým môžeme bojovať a vyjsť z pandémie. A vďaka tomu skoncovať navždy s lockdownami.

Aké boli vaše pocity pred očkovaním? Mali ste možno aj nejaké obavy?

Samozrejme, mal som prirodzené obavy z toho, ako bude očkovanie prebiehať a aké budú reakcie. Pretože tá antivaxerská kampaň ma samozrejme tiež ovplyvňuje ako lekára. Takže prirodzený strach tam bol. Ale ak ho neprekročíme a nepodstúpime riziko, ktoré prináša každá jedna činnosť v našich životoch, tak sa nikdy nikam ďalej neposunieme. Ani ako jednotlivec, ani ako spoločnosť.

Aký je jeho priebeh?

Priebeh očkovania bol nitrianskou nemocnicou zvládnutý profesionálne. Bol veľmi dobre načasovaný, rýchly, bez nejakých zbytočných stresov alebo zádrhelov.

Najprv vyplníte jednoduchý dotazník, potom vás v ďalšej miestnosti zaočkujú a v tretej miestnosti čakáte pätnásť minút. Ak sa neobjavia žiadne akútne nežiadúce príznaky, odchádzate s tým, že vám príde sms. Tá vás informuje o tom, kedy vás bude čakať druhá dávka vakcíny. Môžem iba odporúčať.

Aby bolo očkovanie na Slovensku efektívne, musí sa dať zaočkovať 3,3 milióna nášho obyvateľstva. Čo by mohlo pre spoločnosť znamenať, ak sa tak nestane?

Verím, že bude zaočkovaná čo najväčšia časť našej populácie. Ak sa to nestane, tak by sa koronavírus stále šíril aj v ďalších mutáciách. Kolektívna imunita je dôležitá na to, aby sme my zaočkovaní, ktorí nadobudneme protilátky proti vírusu, zabránili, aby sa šíril a ohrozil tých, ktorí sa očkovať nemôžu alebo imúnne oslabených jedincov.

Verím a viem, že sa to nestane. Že všetci budeme mať zdraví rozum a kto môžeme, sa zaočkovať dáme. Ak nie, tak je potom na mieste otázka povinného očkovania, podmieneného očkovacími preukazmi.

Myslíte, že by ľudia po zaočkovaní mali mať väčšiu slobodu ako tí, ktorí na očkovaní neboli? (Napríklad mohli chodiť do kina, do reštaurácií, cestovať a pod.)

Áno, určite. Pretože práve očkovanie je jedna z najefektívnejších ciest, ako spoločne túto pandémiu prekonáme a konečne sa vydáme do nových dní a nového sveta. Ktorý už nebude taký, ako predtým. Ale aj vďaka očkovaniu vieme, že sa budeme musieť správať zodpovedne voči sebe navzájom.

Budeme možno zdravšia a lepšia spoločnosť aj tým, že očkovanie masívne podporíme. Nebudeme hľadať rozdiely, neistotu a strach. Ale spoločný cieľ. A tým je, že už konečne budeme môcť byť všetci znovu spolu, po veľmi dlhej a ťažkej dobe.

Vo videách spomínate napríklad aj možnosť vytvorenia takzvaných očkovacích preukazov, ktoré môžu byť našou pomyselnou vstupenkou k voľnosti. Súhlasíte s nápadom ich zavedenia alebo by toto pravidlo iba ešte viac polarizovalo spoločnosť?

Jednoznačne súhlasím s očkovacími preukazmi. Je to informácia o tom, že sme boli zaočkovaní. A ak tam budú použité naše osobné údaje, tak tieto osobné údaje sú rovnako tak použité aj na občianskych preukazoch, vodičských preukazoch, živnostenských oprávneniach, na liste vlastníctva a podobne.

To sú všetko veci, s ktorými sme sa naučili žiť ako jedinci a ako súčasť zodpovednej spoločnosti. Takže tu vôbec nejde o to, že niekto chce zneužiť naše dáta na nejaké nekalé úmysly. Ale o zodpovednosť a ohľaduplnosť voči spoločnosti a priestoru, v ktorom žijeme. A je to prostriedok k slobode.

