Lejak ešte nekončí, pripravte sa na zhoršenie počasia: Takto vyzerá najnovšia predpoveď

Hoci sme vás ráno informovali, že Slovensku sa najhoršie počasie vyhne, stále nás čakajú lejaky. Tie by podľa portálu iMeteo mali prísť už vo večerných hodinách a dážď by mal naberať na intenzite, najmä na západnom Slovensku.

V priebehu nadchádzajúcich hodín poriadne naprší na celom našom území. Do utorkového rána u nás spadne ďalších 40 až 80 mm zrážok, na západnom Slovensku aj viac. Na Záhorí by to mali byť až 100 milimetrov. Zrážky spôsobia vylievanie riek a potokov. „Zároveň sa nad naše územie rúti povodňová vlna z Moravy a hladina rieky Morava začne už dnes popoludní prudko stúpať. Večer by rieka Morava mala v Kopčanoch prekročiť úroveň 2. povodňového stupňa,“ dodáva portál. Táto rieka by sa však podľa najnovších odhadov nemala vyliať.

Nie sme na tom až tak zle

Rátať treba aj so silným vetrom s rýchlosťou až 100 km/h. Stále však na tom nie sme tak zle ako okolité krajiny. „V Alpách a v Jeseníkoch na severovýchode Moravy môže totiž ešte spadnúť ďalších 400 mm a celkový úhrn zrážok, teda už so spadnutými zrážkami, môže prekročiť 500 mm.“ Práve zrážky na týchto miestach spôsobia zvýšenie hladiny Dunaja a v Bratislave hrozí jeho vyliatie. Rieka by mala kulminovať v noci z nedele (15. 9.) na pondelok (16. 9.), prípadne v pondelok skoro ráno.