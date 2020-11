Láska, sex a depresie v nezvyčajne obyčajnom príbehu: HBO GO uvedie najlepší seriál tohto roka

V anglicky hovoriacich krajinách (a aj mnohých ďalších) rozpútal seriál Normal People taký malý ošiaľ. Uvedený bol v prvej polovici tohto roka a keďže za ním stála streamovacia služba Hulu, len máloktorý Slovák sa k nej oficiálnou cestou vedel dostať. To sa už ale čoskoro zmení a jeden z najlepších seriálových počinov tohto roka uvidíme aj na Slovensku a v Česku.

Svetový bestseller, ktorého sa predalo cez milión výtlačkov. Román jednohlasne oceňovaný literárnymi kritikmi aj zástupmi čitateľov. Dielo v úzkej nominácii na prestížnu Booker Prize a víťaz nespočetných ankiet o knihu roka. To všetko je román Normálni ľudia (Normal People) od írskej autorky Sally Rooney, ktorý doslova pobláznil svet. A podobná vec sa podarila aj jeho vydarenému 12-dielnemu seriálovému spracovaniu z dielne televízie BBC Three a streamovacej služby Hulu.

Rozporuplná, no milovaná knižná predloha

Nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku sa o oranžovej knižke diskutovalo veľa. Mnohých čitateľov nadchla, niektorých nie. Nepochybne však išlo o veľký hit, ktorý sa dodnes teší v predajnosti obľube. Zároveň je totiž kniha Normálni ľudia aj jednou z mála, ktorá svoje publikum rozdelila na dva tábory – milovníkov a tých, ktorých srdcia si nezískala.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Joanna ✨ (@wordswithjo)

No zatiaľ čo kniha svoje publikum na dva tábory rozdelila, to sa nedalo (a nedá) povedať o fanúšikoch seriálového spracovania. Tento seriál totiž najmä v anglicky hovoriacich krajinách rozpútal takú menšiu hystériu a už v čase jeho uvedenia na streamovacej službe Hulu bolo jasné, že bude koncom roka atakovať mnohé rebríčky toho najlepšieho, čo televízna scéna divákom ponúkla. A dohady naozaj neklamú. Normálni ľudia sú totiž minimálne najlepším dielom pre teenagerov, aké v uplynulej dekáde vyšlí.

Romantický príbeh, ktorý sa na nič nehrá

Hlavnými hrdinami sú Marianne a Connell, ktorí vyrastajú v malom meste, no tu ich podobnosť končí. Na strednej škole patrí Connell ku hviezdam a Marianne je outsiderkou. Keď sa spolu raz dajú do reči, zmení to ich život.

O rok neskôr už obaja študujú na vysokej škole v Dubline. Z Marianne sa medzitým stala kráľovná večierkov, zatiaľ čo neistý Connel len veľmi ťažko nachádza svoje miesto v spoločnosti. Hoci sa obaja pohybujú v rozdielnych kruhoch, priťahujú sa k sebe ako dva magnety. Marianne čim ďalej, tým viac prepadá sebadeštrukcii a Connell hľadá zmysel svojho života inde. Obaja sú však konfrontovaní tým, ako ďaleko dokážu zájsť, aby toho druhého zachránili.

Seriál Normálni ľudia sa nehrá na zbytočne presladenú teenagerskú romancu. Nie je typickým seriálom, na aké sme zvyknutí pri sledovaní amerických projektov a zobrazuje lásku dvoch mladých ľudí takú, aká je – normálna.

Normálny seriál o normálnych ľuďoch

Príbeh je o normálnych ľuďoch, navyše zobrazený normálnym spôsobom. Ústredné postavy riešia typické (normálne) problémy mladých, no veľmi realistickým spôsobom. A toto sa tak často v žánri young adult projektov nevidí.

Tvorcovia seriálu išli na maximum a rovnakú dávku emócií vytiahli aj od oboch hlavných hercov. Paul Mescal (Connell) a Daisy Edgar-Jones (Marianne) sa svojich postáv zhostili naozaj majstrovsky a ich vzájomný vzťah im uveríte v každej jednej spoločnej scéne. A aj keď Normálni ľudia majú svoje slabšie pasáže, príbeh ich vzťahu vás prinúti pri epizódach zotrvať od začiatku do konca.

V romantickom príbehu o dvoch ľuďoch, ktorí nedokážu byť spolu, no ani bez seba, sa možno mnohí aj nájdu a aj to je možno jeden z dôvodov, prečo sa Normálni ľudia tešia tak veľkému úspechu. Autenticita je totiž dôležitov súčasťou toho celého a hercom skutočne veríte všetko, čo im výjde z úst a aj každý pohyb ich tela. Z obrazoviek na vás doslova bude sršať láska, vášeň (za realistické zobrazenie sex scén by si režiséri a herci zaslúžili zvláštnu cenu) i depresia.

Keď si k tomu ešte primyslíte aj veľmi precíznu prácu s kamerou, vystavanie jednotlivých scén, ktoré priam sršia dokonalosťou a skutočne vkusne zvolený soundtrack, dostane výsledok hodný mnohých ocenení. Paradoxne sa však seriálu na prestížnych cenách Emmy napokon zabodovať nepodarilo, niekoľko nominácií však vyzbieral. Normálni ľudia boli nominovaní v štyroch kategóriách, vrátane najlepšieho herca v hlavnej úlohe pre Paula Mescala a najlepšiu réžiu pre Lennyho Abrahamsona.

Najlepší seriál tohto roka

Seriál z dielne BBC a streamovacej služby Hulu je príbehom o vzájomnej fascinácii, priateľstve a láske. Je pohľadom do hĺbky a zložitosti ľudského života, a zároveň plný vtipu a sarkastického nadhľadu. Bude sa vám páčiť bez ohľadu na to, či máte radi drámy zo života alebo nie. Pretože vo svojej hlbšej podstate je o vlastne o každom z nás. Prezývku jeden z najlepších seriálov roka 2020 si rozhodne zaslúži, o čom svedčia aj mimoriadne pozitívne hodnotenia naprieč filmovými webmi.

Na ČSFD mu tunajší diváci udelili 83 %, rovnako pozitívne sú aj reakcie na IMDb, kde seriálu svieti hodnotenie 8,5 z možných 10 bodov. Perfektné skóre obdržal aj na webe Rotten Tomatoes – od kritikov sa teší 90-percentnej obľube, u divákov dokonca až 94-percentnej. A to skutočne svedčí o tom, že ho skrátka musíte vidieť.

Seriál Normálni ľudia (Normal People) uvedie pre česko-slovenských divákov exkluzívne streamovacia služba HBO GO už 1. decembra 2020. K dispozícii bude naraz všetkých 12 epizód minisérie s českým dabingom. Vo svojom vysielaní ho uvedie aj stanica HBO od 14. decembra.