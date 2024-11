Lars náhle pri letiskovej kontrole zakričal, že nechce umrieť a utiekol do lesa. Hľadajú ho už 10 rokov

Lars Mittank odišiel na dovolenku za oddychom a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mala skončiť tragicky. Do Bulharska odcestoval s priateľmi a tešil sa, že si bude môcť užiť pár dní voľna a zábavy. Stalo sa ale niečo, čomu do dnešného dňa nikto nerozumie. Prípadu sa venujeme v novej epizóde nášho podcastu TO FAKT?.

Nemecký mladík pred návratom domov vybehol z letiskovej haly, pričom kričal, že nechce umrieť. Nikto ho už od tej chvíle nikdy nevidel. Larsov prípad patrí medzi tie najznámejšie nevyriešené zmiznutia a vyvoláva mnoho otázok, na ktoré, zdá sa, nikto nemá odpovede.

Čo jeho zvláštnemu správaniu predchádzalo? A prečo sa vlastne rozhodol priamo na letisku, že odíde a nikomu sa už neozve? Skutočný príbeh nemeckého muža menom Lars Joachim Mittank vám prinášame v novej epizóde nášho podcastu TO FAKT?, v ktorom vám každý týždeň prinášame vo zvukovej podobe jeden z našich prémiových článkov úplne zadarmo. Vypočuť si ho môžete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, alebo dole pod textom.