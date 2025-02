Lady Gaga odhalila, ako vznikol jeden z jej najväčších hitov. Tvorivý proces za piesňou Born This Way vás šokuje

Kreativita a rýchlosť, s akou vznikajú niektoré z najväčších hitov, dokážu prekvapiť aj samotných umelcov. Lady Gaga sa nedávno podelila o fascinujúci príbeh o tom, ako vznikla jedna z jej najznámejších piesní. Ak sa domnievate, že veľké hity vznikajú pomaly a ťažko, pripravte sa na šokujúci zvrat.

„Pri Born This Way a mnohých mojich piesňach ich počujem takmer okamžite a potom ich už len musím nasledovať,“ povedala Lady Gaga v rozhovore pre Hot Ones.

Tento výrok prišiel po chvíli šoku, keď si spomenula na svoj predchádzajúci komentár, v ktorom spomínala, že pieseň napísala za „10 za**aných minút.“ „Och, môj Bože, povedala som to?“ spýtala sa Gaga s úsmevom. Ako uviedol People, napriek tomu, že jej reakcia naznačovala prekvapenie, potvrdila, že je to pravda. Tento spontánny proces tvorby hudby podľa nej často prichádza bez varovania – jednoducho počuje melódiu a musí ju okamžite zachytiť.

„Panenské počatie“ hudby? Gaga o tvorivom procese

Aj keď tento proces tvorby popisuje ako niečo, čo vníma ako „príjem“ inšpirácie, Gaga uznáva, že jej tvorba nie je len o samotnej inšpirácii. „Keď robím hudbu, hovorím, že počúvam, takže je to pocit prijímania, čo je asi dôvod, prečo som o sebe povedala tú naozaj hlúpu poznámku,“ dodala, keď sa zmienila o svojom predchádzajúcom výroku, v ktorom pieseň prirovnala k „panenskému počatiu“.

Speváčkin spôsob tvorby ukazuje, aký je veľmi osobný a intuitívny celý jej umelecký proces. Gaga priznala, že tvorba hudby pre ňu nie je len o technickej fáze, ale skôr o emocionálnom napojení sa na niečo väčšie. To sa jednoznačne odrazilo aj v piesni Born This Way, ktorá sa okamžite stala svetovým hitom a ovládla vrchol Billboard Hot 100.

Ako skladba Born This Way dobyla svet