Kráska z Ruže sa nechala vylepšiť, nik to od nej nečakal. Dolli ostro zareagovala na jej premenu a mala na to dobrý dôvod

Nie je prvá ani posledná. Viacero súťažiacich v šou Ruža pre nevestu sa buď pred šou, alebo po nej nechali vylepšiť na estetickej klinike.

Po prvej sérii prekvapila zväčšením pier Mirka, ktorá skončila na druhom mieste. Diváci totiž zvykli chváliť jej prirodzenú krásu, a tak tento krok od nej nik nečakal. A hoci už tak hľadali fanúšikovia Ruže pre nevestu podobnosti medzi súťažiacimi v prvej sérii a tými v druhej, vyzerá to tak, že teraz našli ďalšiu. Nicole, ktorá bola súčasťou kostolného gangu spolu s Anet a Stankou, si totiž tiež dala napichať pery.

Nechala si zväčšiť pery

„Si si dala napuchnúť pery a prečo to všetky robíte po show,“ objavil sa komentár pod najnovším príspevkom Nicole a ona sa hneď odhodlala svoje rozhodnutie nechať si zväčšiť pery obhájiť.

„Tie pery nie sú skoro vôbec vidno,“ reagovala čiernovláska a neskôr dodala: „Ono je to mega mega mega minimálny rozdiel. Rodina a kamoši si to ani nevšimli. Ja som to chcela vidieť, ja to vidím, ale je to úplne prirodzené, tak by to malo byť vždy.“

A hoci ďalšie komentáre na svoj nový vzhľad zatiaľ nedostala, na túto zmenu zareagovala Dolli, a to v podcaste SNAMI, kde si nebrala servítku pred ústa.

Zareagovala na jej premenu

Dolli sa k téme Nicole dostala prostredníctvom otázky od Oskiho, či sa jej dievčatá vo vile báli. Blondínka vysvetlila, že ona nie je osoba, ktorej sa ľudia boja, ale že je človek, ktorý vychádza s každým. Následne však dodala: „Ja som mala aj s malou Nikolou, duchom, ja som s ňou nemala problém. Ona za mnou prvá prišla na ceremónii. Na kokteil párty sedela vedľa mňa a ona že „nič Dolli proti tebe, ale proste si mi nesympatická, iba aby si vedela,“ a ja že okej a vtedy to začalo vo mne vrieť.“

Oski na to hneď zareagoval a spýtal sa jej, či to skôr nebolo dobré, že bola úprimná. „Tak pozor, niekto povie na mňa, že som lacná a ona si ide dať teraz spraviť pery? Však keď som ja lacná, že si dávam na sebe robiť veci, tak ona je teraz tiež lacná,“ vysvetlila Dolli.