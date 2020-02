KVÍZ, ktorý zvládne len milovník mestských džunglí: Ako dobre poznáte slovenské sídliská? Otestujte sa

Vyzerajú odpudivo, no krásne zároveň. Mnohí nimi opovrhujú, no pri hľadaní vlastného bývania sú neraz lacnejšou alternatívou, než rodinné domy v príjemnom prostredí dediny. Sídliská alebo mestské džungle, ako im mnohokrát viacerí hovoria, sú súčasťou slovenských miest (pre niektorých) už od nepamäti a takmer žiaden obyvateľ mesta si to svoje nedokáže bez nich ani predstaviť. Ako ste na tom vy a vaše znalosti o slovenských sídliskách?

Viete, v ktorom slovenskom meste by ste našli sídlisko KVP, Záturčie či napríklad Baničné? Ak áno, tak potom bude pre vás zvládnuť tento kvíz naozaj ľahké. Alebo nie? Otestujte sa, ako dobre poznáte sídliská na Slovensku.

