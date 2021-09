Kúzla, ktoré boli pred zrakmi fanúšikov ukryté: Takto vznikali efekty v scénach Harryho Pottera

Fenomén Harry Potter je nepochybne kultom, ktorý fanúšikov fascinuje aj roky po vydaní posledného knižného dielu série a uvedení posledného filmu v kinách. Práve filmové spracovania sú však neustále zdrojom zaujímavostí, ktoré boli dlhé roky aj tým najvernejším fanúšikom záhadou.

Na našom webe sme vám priniesli už niekoľko článkov, v ktorých sme poukázali na veci, ktoré milovníkom Harryho Pottera, či už v knižnej alebo filmovej podobe, boli dlhé roky nejasné a neznáme. Tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na tému výroby jednotlivých filmov a prezradiť a ukázať vám, ako tie najpremakanejšie scény vznikali.

Aj na sociálnych sieťach možno nájsť niekoľko zákulisných videí, ako niektoré scény naprieč celou filmovou ságou Harry Potter vznikali. Vydané boli aj rôzne bonusové materiály pri vydaní filmov na DVD a BluRay diskoch. Štúdio Warner Bros. ale niektoré z takýchto materiálov vydalo aj na platformu YouTube, fanúšikovia tak môžu vidieť zákulisie príprav jednotlivých dielov ságy kedykoľvek len budú chcieť.

Vďaka instagramovému profilu Behind the Cameras ale máme možnosť v krátkych videách vidieť porovnanie mnohých slávnych scén z tej-ktorej Potterovky v jedinečnom prevedení. Ako vyzerali predtým, než do nich šikovní majstri špeciálnych efektov pridali to, čo vidíme vo finálnom výsledku na plátne? Z niektorých detailov možno budete prekvapení.

Tajomstvá Oddelenia záhad

Zrejme nikoho neprekvapí, že pri nakrúcaní akéhokoľvek filmu sa dnes bežne využíva v mnohom aj zelené plátno, vďaka ktorému potom vo výsledku môžeme vidieť rôzne veci, ku ktorým ale reálne pri nakrúcaní ani nedošlo. Pri fantasy filmoch (a obdobných žánroch) je takýchto scén snáď najviac.

Azda ani nemusíme hovoriť, že pri nakrúcaní všetkých dielov Harryho Pottera si herci zeleného plátna užili viac než dosť. Aj tá najjednoduchšia scéna sa totiž musela digitálne dotvoriť. Napríklad táto z Oddelenia záhad na Ministerstve mágie v piatej časti s názvom Harry Potter a Fénixov rád (Harry Potter and the Order of Phoenix).

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Behind the Cameras (@behind_the_cameras)

Pohyblivé fotografie

Súčasťou sveta Harryho Pottera boli nepochybne aj fotografie, ktoré sa od tých muklovských odlišovali v tom, že postavy na nich nestáli nehybne, ale často z fotografie aj zmizli. „Snáď si si nemyslel, že sa tam bude pretŕčať celý deň,“ odpovedal Ron Harrymu hneď v prvom filme Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), keď si hlavný hrdina našiel v čokoládovej žabke kartičku s Dumbledorom, ktorý tam v jeden moment bol a v druhý zmizol.

Vyrobiť niečo také chce taktiež, samozrejme, veľa roboty. A nezaobíde sa to bez množstva špeciálnych efektov, aj keď v tomto prípade nešlo o niečo až príliš zložité.

Nasledujúce video vám ale okrem toho ukáže a odhalí tajomstvá bezodnej Hermioninej kabelky z finálnych dvoch častí, to, ako sa vyrábalo zdanlivo nekonečné točité schodisko v jednej z veží v Rokforte a mnoho ďalšieho.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Behind the Cameras (@behind_the_cameras)

Efektami nabité finále

Spomínate si ešte na scény z bitky o Rokfort v snímke Harry Potter a Dary smrti – Časť II. (Harry Potter and the Deathly Hallows Part II.). V jednej z nich navštívi Ron s Hermionou Tajomnú komnatu, ktorá na obraze vyzerá, akoby ju tvorcovia celú postavili v štúdiu. Nemalým prekvapením preto je, keď vidíme, že takmer celá scéna vznikala výhradne pred zeleným plátnom a jedinými reálnymi prímesami v nej sú hereckí predstavitelia a pár litrov vody.

Video ale zároveň ukazuje aj ďalšie fascinujúce zábery na to, ako vznikli ďalšie ikonické a mágiou nabité scény. Vidieť tak môžeme, ako filmári zväčšili postavu Hagrida, či ako si Lord Voldemort podmaňoval Rokfort.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Behind the Cameras (@behind_the_cameras)

Fantázia Fantastických zverov

A, samozrejme, netýkalo sa to len hlavnej potterovskej ságy, ale aj novej spin-off série Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Aj takto to tam vyzeralo na pľaci – v niektorých ohľadoch je až fascinujúce sledovať, ako podobné scény vznikajú a čo všetko pred ich samotným nakrúcaním musia filmári vytvoriť a vyrobiť.