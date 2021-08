10 detailov, ktoré si vo filmoch o Harrym Potterovi nevšimli ani najvernejší fanúšikovia

Aj keď sa filmová sága Harry Potter skončila už pred desiatimi rokmi, skalní fanúšikovia napriek všetkému hľadajú skryté odkazy naprieč všetkými knižkami i filmami. Práve vo filmovom spracovaní príbehu J. K. Rowlingovej tvorcovia skryli veľké množstvo takzvaných „easter-eggov“, ktoré mnohých nielen potešia, ale najmä prekvapia.

Filmári pri pretavovaní známej knižnej fantasy série na filmy mysleli skutočne na každý detail. A okrem množstva chýb možno v jednotlivých scénach vidieť detaily, ktoré si všimne len ten najbystrejší divák.

Sledovali ste všetkých osem Harry Potter filmov naozaj pozorne? Týchto 10 detailov totiž možno uniklo aj vám.

Obraz Anny Boylenovej, ktorú považovali za bosorku

Čarodejnícka škola Rokfort je magickým miestom plným tajomstiev a jej charakter chceli tvorcovia doplniť o čo najväčší počet na prvý pohľad „neviditeľných“ detailov. Rokfort bol aj v knižke plný obrazov, pri filmoch tak tvorcovia dostali množstvo priestoru na fantáziu. Vďaka tomu sa tak na jednej zo stien v prvom filme Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) objavil aj obraz Anny Boylenovej, druhej manželky kráľa Henricha VIII. Tá bola mnohými považovaná za čarodejnicu a neskôr bola popravená za cudzoložstvo.

Knižná Tajomná komnata vo filmovej Tajomnej komnate

Knižky Harryho Pottera vo filme Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets)? Znie to zvláštne, ale niektoré diely knižnej série si skutočne malé cameo vo filmovom spracovaní strihli. Nie je to príliš viditeľné, ale tvorcovia výtlačky literárnej predlohy umiestnili do jednej zo scén, všimne si ich ale len naozaj pozorné oko.

Keď Harry vychádza zo Zašitej uličky, do ktorej sa nedopatrením pri použití Hop-Šup prášku dostal, prechádza okolo výkladu jedného z obchodov. V ňom sú knihy, medzi ktorými sú aj knižné predlohy príbehu. Samotná postava Harryho si tak mohla viac-menej prečítať, ako sa jeho príbeh vyvíjať ďalej.

Potitulková scéna v Tajomnej komnate

Možno ste vedeli, možno nie, ale filmová dvojka obsahuje aj krátku potitulkovú scénu, ktorá tým, ktorí nečítali knižnú predlohu dovysvetľuje, aký bol osud jednej z vedľajších postáv Tajomnej komnaty.

Tí, ktorí čítali knižku, vedia, že postava Gilderoya Lockharta skončila po udalostiach tejto časti príbehu v čarodejníckej psychiatrii v Nemocnici sv. Munga na čarovné choroby a zranenia. Potitulková scéna ukazuje záber na novú Lockhartovu knižku s názvom Kto som? (Who Am I?), na obálke ktorej je práve on vo zvieracej kazajke.

Čarodejník čítajúci Hawkinga

Množstvo známych britských hudobníkov sa naprieč celou ságou objavilo vo filmoch, kde si strihli malé, väčšinou nepodstatné úlohy. Jedným z nich je aj ikonický Ian Brown zo skupiny The Stone Roses, ktorého sme mohli vidieť v treťom filme Harry Potter a väzeň z Azkabanu (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). Stvárňuje tu čarodejníka, ktorý si v Deravom kotlíku prstom vo vzduchu mieša čaj a číta popritom knihu muklovského vedca Stephena Hawkinga s názvom A Brief History of Time (Stručná história času).

Okrem Iana Browna sa ale vo filmoch o Harrym Potterovi objavili aj ďalší slávni a uznávaní britskí hudobníci. V štvrtej časti sme mohli vidieť Jarvisa Cockera (zo skupiny Pulp), Johnnyho Greenwooda a Phila Selwaya (zo skupiny Radiohead), ktorí stvárnili členov čarodejníckej hudobnej skupiny The Weird Sisters.

Dobby v Ohnivej čaši

Postava domového škriatka Dobbyho sa čitateľom i divákom neodmysliteľne zapísala do sŕdc najmä vďaka jeho odvahe i láskavému humoru. No zatiaľ, čo v knižke sa objavuje vo viacerých častiach, vo filmoch dostal Dobby priestor oficiálne len v Tajomnej komnate a v Daroch smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows Part I.).

Malé cameo mu ale tvorcovia dožičili aj v 4. filme počas scény na Majstrovstvách sveta v metlobale. V jednej zo scén môžeme Dobyhho vidieť ako jazdí na lame pomedzi návštevníkov zápasu v stanovom mestečku.

Dievčatá z Beauxbatonsu tancujúce Macarenu

Štvrtý film v poradí Harry Potter a Ohnivá čaša (Harry Potter and the Goblet of Fire) ponúkol taktiež veľa priestoru pre fantáziu tvorcov. Uvedomili ste si však niekedy, že mladé čarodejníčky z francúzskej školy Beauxbatons si pred poslednou treťou úlohou Trojčarodejníckeho turnaja zatancovali pred zrakmi všetkých Macarenu?

Pri nakrúcaní nebolo ublížené žiadnym zvieratám, ani drakom

Býva zvykom a pravidlom, že v prípade filmov, v ktorých vystupujú zvieratá, sa musí v záverečných titulkoch objaviť odkaz, v ktorom filmári dávajú na známosť, že pri nakrúcaní nebolo žiadnemu zo zvierat nijako ublížené. Z tejto tradície sa rozhodli vystreliť si tvorcovia štvrtej časti filmového Harryho Pottera, keď do záverečných titulkov umiestnili upozornenie, že pri nakrúcaní ich filmu nebolo ublížené žiadnemu drakovi.

Aj čarodejníci majú svoje cereálie

Množstvo jedla, ktoré sa na obraze v jednotlivých potterovkách objavilo, spôsobilo tečenie sliniek nejednému divákovi. Všimli ste si ale, že aj čarodejníci majú svoju obľúbenú značku cereálií? Zatiaľ, čo my muklovia si pochutnávame na legendárnych Cheerios, čarodejnícky svet má Cheeri-Owls. Veríme, že toto preklad nepotrebuje. Všimnete si ich v piatom filme Harry Potter a Fénixov rád (Harry Potter and the Order of Phoenix).

Predpovede počasia v Dennom Prorokovi

Súčasťou akéhokoľvek tlačeného denného periodika býva aj predpoveď počasia. Výnimkou nie je ani čarodejnícky Denný Prorok. V prípade týchto novín ale nezostali čarodejníci nič svojej povesti dlžní. Predpoveď jednotlivé dni označuje ako „Deň potom“ (Day After Tomorrow), „Deň po dni potom“ (Day After The Day After Tomorrow), „Deň po dni potom po dni potom po dni potom“ (Day After The Day After The Day After The Day After Tomorrow) a napokon „Deň po všetkom“ (Day After That). Vskutku úsmevné. Aj toto si všimnete v piatom filme.

Promo na divadelnú hru hlavného predstaviteľa

Hlavný herecký predstaviteľ Harryho Pottera, Daniel Radcliffe, sa počas nakrúcania filmov stal hviezdou divadelných dosiek, na ktorých bola uvedená hra Equus. Propagačný plagát na túto divadelnú hru sa objavil v jednej z vystrihnutých scén v predposlednom filme Harry Potter a Dary smrti I. Všimnúť si ju môžete na nástenke v bistre, do ktorého sa trojica hlavných hrdinov premiestnila. Tvorcovia tak chceli umiestniť malý easter-egg a skúšali, či si to diváci všimnú. A naozaj si to aj všimli.