Kúpil si tiket za 2 doláre a zrazu stal sa miliardárom: V USA padol rozprávkový jackpot, výherca ho nemusí dostať celý

Piatok trinásteho priniesol obrovské šťastie minimálne jednému Američanovi či Američanke. Sky News píše, že v lotérii Mega Millions padol jackpot vo výške 1,35 miliardy dolárov, čo v prepočte vychádza na necelé 1,25 miliardy eur.

Výhernými číslami boli — 30, 43, 45, 46, 61 a dodatkové číslo 14. Táto výhra sa stala unikátna nie len v tom, že pravdepodobne zo dňa na deň zmenila niekomu život, ale zapísala sa do histórie ako štvrtý najvyšší jackpot v USA.

Totožnosť ani pohlavie výhercu zatiaľ nie sú známe, no vie sa, kde bol výherný tiket zakúpený. Aljazeera informuje, že ho predali v najvýchodnejšom štáte USA, v Maine. A čo je ešte zaujímavejšie, šťastlivec dal zaň iba dva doláre, teda 1,84 eura.

Môže si vybrať, či chce celú sumu v splátkach alebo nižšiu naraz

Peniaze výhercovi však nemusia byť vyplatené naraz a všetky. Ak chce dostať celé svoju výhru, musí súhlasiť, že mu bude vyplácaná mesačne po častiach po dobu 29 rokov.

Ak by chcel veľký obnos peňazí dostať naraz, suma by sa znížila a odhadom by mu bolo na účet pripísaných 724,6 milióna dolárov, čo je cez 667 miliónov eur. Výherca by sa síce nestal miliardárom, no vzhľadom na výšku sumy by sa pravdepodobne nesťažoval.