Kúpele sa chcú zbaviť perly Piešťan, zrúcaninu kedysi najluxusnejšieho hotela chcú dať mestu. Dali im netradičnú ponuku

Slovenské liečebné kúpele Piešťany ponúkli mestu Piešťany bývalý hotel Slovan, jednu z najvýznamnejších pamiatok v meste. Za dnes zdevastovanú budovu bývalého hotela žiadajú 10,01 percenta akcií, ktoré vlastní mesto v kúpeľnej spoločnosti.

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch zatiaľ k ponuke žiadne zásadné rozhodnutie neprijalo.

Najluxusnejší hotel Piešťan

Hotel postavil v roku 1906 kaviarnik z Budapešti Adolf Rónai, o niekoľko rokov neskôr ho získal vtedajší prevádzkovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Až do zatvorenia v roku 1985 ho prevádzkovali štátne kúpele.

Pôvodne Grand hotel Rónai bol na začiatku 20. storočia najluxusnejším hotel v Piešťanoch. Mal veľkolepé priestory, 180 izieb, kaviarne, jedálne, hudobné salóny, spoločenské miestnosti, ale aj zimnú záhradu.

Neskôr fungoval ako Grand hotel Royal a ešte neskôr ako hotel Slovan. Zatvorili ho v roku 1985 pre zlý technický stav. Už vtedy sa pripravovala jeho rekonštrukcia, v roku 1993 sa dokonca aj začala, krátko na to ju vtedajší štátny podnik Slovenské liečebné kúpele zastavil.

Občianske združenie je proti

Vedúca právneho oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch Danica Reptová na rokovaní mestského zastupiteľstva skonštatovala, že kúpeľmi predložené dokumenty neumožňujú relevantne vyhodnotiť aktuálny technický stav predmetu ponuky.

Mesto Piešťany preto požiadalo Slovenské liečebné kúpele o umožnenie obhliadky objektu. „Dostali sme prísľub, že nám bude umožnená obhliadka a bude možné získať aj ďalšie informácie o stave tejto nehnuteľnosti,“ povedala Reptová. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch zobralo informácie o ponuke na vedomie.

O budovu kedysi veľkolepého hotela na veľmi dobrom mieste sa v uplynulých troch desaťročiach zaujímali viacerí investori, predovšetkým zahraniční, ale k žiadnej dohode nedošlo. Kúpele, ako terajší vlastník nehnuteľnosti, zabezpečujú len nevyhnutné menšie opravy.

K ponuke zámeny bývalého hotela Slovan za akcie sa vyjadrilo aj občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciatíva, ktoré je zásadne proti tomuto obchodu. Mesto by aj tak podľa tohto združenia nemalo na investovanie do budovy a kúpele by sa s radosťou zbavili zodpovednosti za dnes zdevastovaný objekt.