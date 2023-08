Kedysi pýcha luxusného hotelierstva, dnes chátrajúca ruina: Piešťanský hotel Slovan dorazili komunisti a privatizácia

Nie je to ani zďaleka prvý prípad, kedy sa niekdajšia ikona a pýcha (česko)slovenského turizmu stala v priebehu niekoľkých rokov len zabudnutou ruinou. Príbeh piešťanského hotela Slovan je až nápadne podobný tým, ktoré sme opisovali pri Korytnici, Heliose či Machnáči.

V článku sa dozviete: ako bol hotel Slovan založený;

prečo sa viackrát menil jeho názov;

ako ho ovplyvnili komunisti a privatizéri;

v akom stave je komplex dnes.

Svoje brány otvoril v roku 1907

Príbeh piešťanského hotela sa začína písať na začiatku 20. storočia, keď svoje brány otvoril v roku 1907 pod názvom Grand Hotel Rónai. Meno niesol po budapeštianskom podnikateľovi Adolfovi Rónaiovi, ktorý sa podľa portálu AB Piešťany snažil projektom konkurovať rodine Winterovcov. Podľa Indexu denníka SME nešlo len o konkurenciu, ale dokonca o pomstu. Winterovci, slávna rodina, ktorej meno sa neodškriepiteľne spája so zlatým časmi Piešťan, totiž nepredĺžili Rónaiov nájom jedálne, ktorú v jednej z ich budov prevádzkoval.

Ten si potom vyhliadol neďaleký pozemok a postavil tam grandiózny komplex. Ako uvádza Piešťanské informačné centrum, projektantom bol Rakúšan Adolf Oberländer. Budova mala ubytovaciu časť, jedáleň, kaviareň, veľkú spoločenskú sálu a spočiatku sa pýšila kapacitou 120 lôžok.

„Bol najluxusnejší, porovnateľný s terajším päťhviezdičkovým kúpeľným domom Thermia Palace a mal k tomu aj adekvátnu klientelu,“ povedal pre TASR v roku 2018 Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera, ktoré sídli rovno oproti hotelu. AB Piešťany píše, že podľa dobových reklám išlo o najväčšiu a najkrajšiu budovu kúpeľného sadu. Vďaka dobovým prospektom sa dozvedáme, že ubytovanie v luxusnom komplexe vyšlo vtedajších návštevníkov od 35 korún za týždeň.

Podľa portálu Startitup bol hotel schopný počas najväčšej slávy poňať až 246 hostí. Unikátne architektonické riešenie, gastronómia na najvyššej úrovni, honosné priestory, ale tiež organizácia rôznych kultúrnych udalostí lákala širokú klientelu ako z blízkeho okolia, tak aj zo zahraničia. „Piešťanci viacerých generácií vyhľadávali hotel kvôli spoločenskej zábave. Bývali tam tancovačky, koncerty,“ zaspomínala si pre TASR jedna zo starších obyvateliek kúpeľného mesta.

Zmeny pomerov a názvov hotela

Prvá zmena názvu prišla so zmenou majiteľa, keď kaviarnika Rónaia dobehli jeho dlhy, pričom podľa webu Z Piešťan ho vystriedali dobre známi Winterovci a luxusný hotel niesol meno Grand Hotel Royal. Obľube sa zariadenie tešilo najmä počas kúpeľnej sezóny, ktorá bola medzi aprílom a októbrom, no na rozdiel od niektorých iných hotelov tohto typu, svoje služby ponúkal aj počas zimných mesiacov. Grand Hotel Royal prežil svetové vojny a po nich prišiel v roku 1948 februárový prevrat a následné zoštátnenie.

Komunistom sa nepáčil vtedajší názov a tak sa rozhodli pre ďalšiu zmenu jeho mena na jednoduchý, no zapamätateľný Slovan. Pod takýmto názvom je známy dodnes, no nanešťastie to nie je sláva v pozitívnom slova zmysle. Ako aj niektoré ďalšie zariadenia a hotely v kúpeľných mestách, počas socializmu sa tešil pomerne dobrej návštevnosti. Malá konkurencia, príspevky pre pracujúcich ľudí od štátu a ďalšie faktory držali tento typ turizmu na obstojnej úrovni, no s koncom režimu sa blížil aj koniec slávneho hotela.