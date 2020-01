Kultový thriller Mlčanie jahniat dostane seriálové pokračovanie. Uvidíme v novinke opäť aj Jodie Fosterovú?

Bude to už takmer 30 rokov, čo bol v kinách po celom svete uvedený kriminálny thriller o kanibalovi Hannibalovi Lecterovi v prvom filme Mlčanie jahniat (The Silence of the Lambs). Hlavné úlohy v snímke Jonathana Demmea stvárnili Jodie Foter a Anthony Hopkins, pričom obaja si za stvárnenie postáv odniesli aj prestížnu sošku Oscara. Teraz sa ambiciózny námet vychádzajúci z knižnej predlohy Thomasa Harrisa dočká ďalšieho spracovania.

Mlčanie jahniat patrí ku klenotom kinematografie a Oscara si neodniesli len Hopkins s Fosterovou. V roku 1992 ho dostala aj samotná snímka a nielen za Najlepší film, ale aj za Najlepšiu réžiu a Najlepší adaptovaný scenár.

Hannibal (a rovnako tak aj postava Clarice Starlingovej) sa neskôr vrátil v rovnomennom pokračovaní a v prequelovom filme Červený drak (Red Dragon). Oba projekty zožali pomerne veľký úspech, aj keď na štatistiky prvého filmu sa nechytali. Postava Dr. Hannibala Lectera neskôr ožila v sólovom filme i v seriálovom spracovaní a teraz svoju televíznu šou dostane aj vyšetrovateľka Starlingová, informuje portál Variety.

Novinka sa bude volať Clarice a odohrávať sa bude v roku 1993 po udalostiach, ktoré sa udiali v známom thrilleri. Nový seriál vznikne pod patronátom americkej televízie CBS, ktorá ho zároveň bude aj vysielať.

Hviezdni tvorcovia

Výkonnými producentmi a tvorcami seriálu bude dvojica autorov Alex Kurtzman a Jenny Lurnet. „Po viac ako 20 rokoch mlčania máme tu česť znovu oživiť jednu z najväčších hrdiniek Ameriky – Clarice Starlingovú,“ uviedla dvojica autorov.

Seriál Clarice na scénu opäť privedie jednu z najznámejších filmových (i literárnych) vyšetrovateliek, ktorá bude vo Washingtone pátrať po sériových vrahoch, sexuálnych predátoroch, a to aj v špičke politiky.

Nie prvýkrát

V prípade postavy Clarice Starlingovej ale nejde o prvú snahu oživiť ju v seriálovom spracovaní. V roku 2012 svoj vlastný seriál plánovala aj americká káblovka Lifetime. Projekt sa ale nepodarilo realizovať. Stanica CBS so seriálom počíta a dočkáme sa ho zrejme už na jeseň 2020.

Meno Alexa Kurtzmana pri projekte Clarice mnohých seriálových fanúšikov poteší. Tento americký producent totiž stál za zrodom viacerých úspešných (nielen) televíznych projektoch. Spomenúť sa oplatia snímky ako Ostrov, Mission: Impossible 3, Transformers, remake Star Trek či Amazing Apider-Man 2, ku ktorým napísal scenár. Z jeho tvorcovskej dielne pochádzajú aj nemenej úspešné seriály ako Fringe, Hawaii 5.0 či Star Trek: Discovery a mnohé ďalšie. Ako scenárista pracoval napríklad na úspešnych seriáloch Xena, Alias aj Ospalá diera.

Kto si v pripravovanej seriálovej novinke zo sveta Mlčania jahniat zahrá hlavné úlohy zatiaľ nie je jasné.