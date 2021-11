Polícia vyriešila vraždu starú 62 rokov. Konečne vedia, kto brutálne znásilnil a zavraždil 9-ročné dievčatko

Napriek dostupným technológiám polícia ani dnes nedokáže vyriešiť každý jeden prípad. Kedysi však neexistovali vymoženosti, ako napríklad analýza DNA. Práve vďaka tej sa teraz podarilo rozlúsknuť prípad starý 62 rokov. Konečne vedia, kto je zodpovedný za smrť 9-ročnej Candy Rogers.

Analýza DNA pomohla polícii vyriešiť prípad starý 62 rokov. V marci v roku 1959 náhle zmizla vo washingtonskej mestskej štvrti Spokane len 9-ročná Candy Rogers počas toho, ako predávala cukríky, píše portál LAD Bible. Pátracia akcia nebola jednoduchá. Traja piloti Fairchild Air Force Base zomreli deň po jej zmiznutí. Z helikoptéry totiž prehľadávali rieku Spokane, narazili však do vedenia vysokého napätia.

Candy Rogers Was Murdered in 1959. Cops Finally Know Who Did It. https://t.co/NZRdiqc4oL

— TrueCrimeNewsFix (@crime_fix) November 22, 2021