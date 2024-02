Kritizoval Putina, prežil otravu novičokom: Navaľnyj sedel v drsnej trestaneckej kolónii, jeho smrť označujú za vraždu

Veľký kritik Putina a ruskej korupcie, vzdelaný právnik nominovaný na Nobelovu cenu za mier, odsúdený na trest v trestaneckej kolónii. Alexej Anatolievič Navaľnyj dnes zomrel v nápravnej kolónii číslo 3, po vychádzke mu prišlo zle a odpadol. Teraz je ešte ťažké povedať, čo sa Navaľnému stalo a či je jeho smrť len nešťastnou náhodou.

Šéf Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že zatiaľ nemá žiadne oficiálne informácie o úmrtí. Podľa neho však vyhlásenie väzenskej služby možno interpretovať ako priznanie, že Navaľného úmyselne zabili.

Do zariadenia, kde väznili Navaľného, zároveň vycestoval jeho právnik. „Akonáhle čokoľvek zistíme, budeme o tom informovať,“ povedala členka Navaľného tímu Kira Jarmyšová.

Začiatok kariéry

Navaľnyj začal verejne vystupovať po roku 2000, keď vstúpil do politiky. Neskôr bol zo strany Jabloko vylúčený a začal sa venovať odhaľovaniu korupčných káuz. Tie sa týkali najmä vysokých štátnych úradníkov a podnikov, za čo si po celom Rusku našiel mnoho nepriateľov na vysokých postoch.

Keď v roku 2011 označil Putinovu stranu za „Stranu podvodníkov a zlodejov“, Putin si našiel svojho najväčšieho soka v krajine. Výsledky volieb, ktoré potom mnohí pozorovatelia spochybnili, vyvolali aj vlnu protestov, uvádza SME.

Navaľnyj sa neskôr zúčastnil aj volieb na starostu Moskvy (neúspešne) a v roku 2016 oznámil zámer kandidovať v prezidentských voľbách. Na to zareagoval začiatkom februára 2017 ruský súd, ktorý ho obvinil v kauze „Kirovles“, týkajúcej sa podvodu s drevom a v dôsledku toho Navaľnyj nemohol kandidovať. Treba poznamenať, že tento rozsudok v kauze bol už predtým zrušený Európskym súdom pre ľudské práva, uvádza portál Európskej únie.

Oslepnutie a otrava novičokom

V roku 2017 sa tiež udial útok na Navaľného, keď ho oblial člen radikálneho prokremeľského hnutia žieravinou a následne oslepol na jedno oko. Musel absolvovať operáciu v Španielsku, píše BBC. Po páchateľovi odmietla polícia pátrať a ani nezačala trestné stíhanie.

Nebol to však jediný útok na neho. V roku 2020 bol otrávený chemickou zbraňou novičok, a to počas letu lietadlom v Tomsku. Po dvoch dňoch bol transportovaný do berlínskej nemocnice Charité, kam bol prevezený letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Podľa Navaľného spojencov ho otrávili úmyselne. Kremeľ tieto tvrdenia odmietal a ruskí lekári tvrdili, že Navaľnyj otrávený novičokom nebol, čo mali potvrdiť ich testy a diagnostika.

Zadržanie a odsúdenie

Keď sa Navaľnyj po liečbe vrátil do Ruska, okamžite ho na letisku zadržali agenti. Bol totiž podmienečne odsúdený v kauze Yves Rocher a ocitol sa na zozname hľadaných osôb. V nej čelil obvineniam zo sprenevery 30 miliónov rubľov.

Iba dva dni potom bol zverejnený dokument Paláca pre Putina. V ňom sa popisuje luxus, ktorým je Putin obklopený a cestu najmocnejšieho Rusa na miesto svetového lídra. Dokument spustil obrovské vlny protestov, proti čomu Moskva rázne zakročila.

Zakročila aj proti Navaľnému a podmienečný trest sa zmenil na odsúdenie na dva roky a 8 mesiacov a skončil v trestaneckej kolónii, zhruba 200 kilometrov od Moskvy. Iba koncom roka 2023 sa objavili správy, že nikto nevie, kde sa Navaľnyj nachádza a na konci roka sa zistilo, kde je. „Našli sme Alexeja Navaľného. V súčasnosti sa nachádza v trestaneckej kolónii IK-3 v meste Charp v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu. Dnes ho navštívil jeho právnik, Alexejovi sa darí dobre,“ vyhlásila jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová.

V tejto drsnej kolónii, nachádzajúcej sa za polárnym kruhom, Navaľnyj dnes zomrel.

„Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj bol zavraždený,“ vyhlásil v piatok nositeľ Nobelovej ceny za mier a spoluzakladateľ ruských novín Novaja gazeta Dmitrij Muratov. Informuje TASR, s odvolaním sa na agentúru Reuters. Podľa Muratova boli príčinou Navaľného smrti podmienky vo väzení a jeho úmrtie tak možno považovať za „vraždu“.