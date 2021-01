Vlastný heliport, zlaté steny, špeciálny tunel a luxus. Uväznený Navaľnyj ukázal Putinov palác

Fond boja s korupciou (FBK), ktorý založil ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, zverejnil v utorok na internete investigatívny filmový dokument o údajnom luxusnom sídle prezidenta Vladimira Putina na pobreží Čierneho mora. Kremeľ vzápätí poprel, že by Putin takéto sídlo vlastnil.

Na internete sa medzičasom objavili série meme na túto tému, pričom ich autori poukazujú nielen na prehnaný luxus, ale aj nevkus v rezidencii, akoby šlo o súťaž, kto ju zariadi čo najnákladnejšie. “Je to obohraná platňa. Už pred mnohými rokmi sme vysvetľovali, že Putin žiadne paláce nevlastní,” uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa spravodajského portálu Meduza.io.

V areáli je aj zimný štadión

Navaľnyj tieto informácie zverejnil na svojom blogu a vytvoril pre ne samostatnú webovú stránku. Sú na nej fotografie, 3D snímky interiérov a dve hodiny trvajúci film, ktorý vysvetľuje, ako rezidencia v čiernomorskom letovisku Gelendžik vznikala a ako bola financovaná. Podľa Navaľného tvrdení stavba stála 100 miliárd rubľov (1,118 miliardy eur). Rezidencia sa nachádza na pozemku s rozlohou 68 hektárov. V areáli je heliport, zimný štadión, chrám, amfiteáter, oranžéria a záhradný pavilón, ako aj 80 metrov dlhý most.

Na zostup na pláž je vnútri hory vybudovaný špeciálny tunel, uprostred ktorého sa nachádza miestnosť na degustácie, z ktorej sa “otvára najlepší možný výhľad na more”. Autori vyšetrovania zverejnili aj podrobný plán paláca – v nadácii FBK tvrdia, že ho dostali od jedného z dodávateľov, ktorý im ho odovzdal, lebo “bol ohromený a nahnevaný, keď videl luxusnú výzdobu”.

Bazén, sauny, aj vinice

FBK porovnal plány s niekoľkými fotografiami interiérov, ktoré sa dostali na internet ešte v roku 2011, a sú presvedčení o ich autentickosti. Ako sa zdôraznilo v materiáloch FBK, celý palác je vybavený exkluzívnym nábytkom, ktorý bol vyrobený na objednávku. Napríklad cena pohoviek v rezidencii sa pohybuje od jedného do 1,5 milióna rubľov a FBK ich tam takých narátala 47. Najdrahší stôl stál 4,1 milióna rubľov.

Palác má tri poschodia. Nachádza sa v ňom bazén, sauny, orientálne kúpele – hammamy, “akvadiskotéka”, sklad liečivého bahna, spa, čitáreň, hudobný salónik, salónik s vodnými fajkami, kino, degustačná miestnosť, vínna pivnica, kasíno s hracími automatmi a asi tucet hosťovských izieb. Hlavná spálňa má 260 metrov štvorcových.

FBK tiež zistil, že neďaleko paláca sa nachádza takmer 300 hektárov viníc, zámoček, vinársky závod a farma na chov ustríc. V dokumente FBK sa to tiež označuje za Putinov majetok. Výstavbu komplexu podľa FBK financovali spoločnosti, ktoré sú spájané s priateľmi Vladimira Putina – vrátane štátnych spoločností Rosneft a Transneft -, a to prostredníctvom fiktívnych splátok lízingu a ďalších korupčných schém. Spomínajú sa mená Igora Sečina a Gennadija Timčenka.

Palác za miliardy

Autori vyšetrovania označujú túto schému za “najväčší úplatok na svete” a odhadujú, že na palác a vinice v okolí bolo vynaložených najmenej 100 miliárd rubľov. Informácie o tomto paláci sa prvýkrát objavili už v roku 2010 – hovoril o ňom podnikateľ Sergej Kolesnikov, ktorý sa podľa svojich slov podieľal na projekte jeho výstavby.

Kolesnikov vtedy zverejnil odhady, zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace s výstavbou a uviedol, že na projekt v mene Vladimira Putina dohliada podnikateľ Nikolaj Šamalov. Toto odhalenie viedlo k veľkému mediálnemu škandálu a o niekoľko mesiacov neskôr Šamalov predal palác podnikateľovi Alexandrovi Ponomarenkovi, ktorý oznámil, že ho dokončí ako hotelový komplex.

Podľa FBK bol tento predaj fiktívny – Ponomarenko zaplatil za palác iba 350.000 dolárov – podľa FBK je to tisíckrát menej ako suma, ktorá sa objavila v médiách. Jedna zo Šamalovových firiem sa krátko na to stala správcovskou spoločnosťou tohto zariadenia. Priľahlý pozemok s rozlohou 7000 hektárov patrí tajnej službe FSB, ale až do roku 2068 bol prevedený na firmu, ktorá palác vlastní. FBK sa domnieva, že “jediným účelom tohto nájmu je vytvoriť okolo Putinovho paláca niečo ako nárazník”.

FBK tiež zistili, že FSB neudeľuje povolenia na rybolov v okolí mysu, na ktorom je palác postavený, a že nad územím komplexu je oficiálne bezletová zóna. Táto nehnuteľnosť bola navyše postavená tak, aby bolo nemožné priblížiť sa k nej po zemi, po mori alebo letecky. Ľudia, ktorí tam pracujú, nemôžu mať so sebou ani najjednoduchší mobilný telefón s fotoaparátom; prichádzajúce autá sa musia podrobiť prehliadke na kontrolných stanovištiach.

Je to štát v štáte

“Je to štát v štáte. A v tomto štáte je jediný a nenahraditeľný cár. Putin,” uviedol Navaľnyj v dokumente. Ten sa končí výzvou, aby Rusi povstali proti vedeniu krajiny, čo pripomína video zverejnené na kanáli YouTube v roku 2017, v ktorom Navaľnyj obvinil vtedajšieho predsedu vlády Dmitrija Medvedeva z ovládania “celého impéria” luxusných nehnuteľností. Tieto zistenia FBK vyvolali rozsiahle protesty prívržencov opozície.

Zistenia FBK boli zverejnené deň po tom, čo bol Navaľnyj, ktorý bol zadržaný po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o vraždu nerovovoparalytickou látkou novičok, vzatý na 30 dní do väzby. Tento 44-ročný bojovník proti korupcii tvrdí, že jeho otrávenie nariadil Putin, čo Kremeľ opakovane popiera.

Navaľnyj má byť vo väzbe do 15. februára. Už 2. februára začne súd rozhodovať o tom, či sa podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 za obvinenie z podvodu v kauze Yves Rocher, zmení na nepodmienečný a on si ho odpyká vo väzení.