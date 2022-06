Kremeľská propaganda má nový symbol: Babushka Z sa objavuje všade, na Ukrajine ju vnímajú ako zradkyňu

Nový symbol ruskej propagandy je staršia ukrajinská žena, ktorá dostala pomenovanie Babushka Z. Je zobrazovaná so sovietskou vlajkou a objavuje sa na plagátoch, maľbách, pohľadniciach, či dokonca má aj sochu. Staršiu pani teraz na Ukrajine vnímajú ako zradkyňu.

Vojaci ju urazili

Všetko sa to začalo videom, ktoré v Rusku nabralo na veľkej popularite. Starenka ide so sovietskou vlajkou oproti dvom ukrajinským vojakom, uvádza portál CNN Prima NEWS. Tí jej dávajú jedlo, zoberú jej vlajku a jeden vojak po nej pošliape. To starenku urazí, vracia im jedlo naspäť a hovorí: „Moji rodičia zomreli pre túto vlajku v 2. svetovej vojne.“

Ukrainian Soldiers harass older Russian grandma, disrespect her Soviet Flag that her parents fought for in WW2 to defeat the Nazi threat. #NaziUkraine #Soviet #babushkaz pic.twitter.com/8KaIBhvfzk — ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਕੁਸ (ਸਿੰਘ) (@comrade_marcus) April 11, 2022

Kremeľ toto video vysvetľuje tak, že bežní Ukrajinci ľutujú, že sa Sovietsky zväz rozpadol a že Rusi sú ich osloboditelia. Následne začali vznikať mnohé propagandistické materiály s takzvanou Babushkou Z. V Mariupole jej dokonca postavili sochu.

Babushka Z’s monument unveiled in Mariupol pic.twitter.com/chlsBTJyeO — Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) May 8, 2022

Video je omyl

Babushka Z, ako ju nazýva propaganda, sa v skutočnosti volá Anna Ivanovna a býva neďaleko Charkova v dedine so svojím manželom a zvieratami. Hovorí, že jej príbeh je prekrútený a vojnu rozhodne nepodporuje. „Ako by som mohla podporovať umieranie svojich ľudí? Moje vnúčatá a pravnuci boli nútení ujsť do Poľska. Žijeme v strachu a hrôze,“ hovorí v rozhovore pre BBC.

Video, ktoré zneužila propaganda, je podľa nej omylom. Anna tvrdí, že si vojakov zmýlila s Rusmi. Sovietska vlajka podľa nej nie je symbolom Ruska, ale symbol lásky a šťastia v každej rodine a v každej republike. „Nie je to symbol krviprelievania. A ten, kto hovorí niečo iné, mýli sa,“ hovorí.

Považujú ju za zradkyňu

Ruské bombardovanie zasiahlo a jej dom. Ten má rozbité okná, poškodenú strechu a na trávniku sa nachádzajú šrapnely. Anna hovorí, že ak by sa stretla s Putinom, povedala by mu, že spravil chybu.

„Čím sme si to my, obyčajní ukrajinskí ľudia, zaslúžili. A my trpíme najviac,“ hovorí kremeľskou propagandou premenovaná Anna na Babushku Z. Otvorene kritizovať Putina si však nedovolí.

Dmytro Galko z ukrajinského ministerstva kultúry hovorí, že Rusi starenku jednoducho zneužili. „Nezaujímajú sa o pravdu. Nezaujíma ich, kto je Anna, nezaujíma ich jej osud. Ak by mohli, tak by ju chytili, mumifikovali a dali do mauzólea,“ hovorí.

Samotná Anna má hlavu v smútku, keďže ju susedia odsudzujú a vyhýbajú sa jej. „Na Ukrajine ma teraz považujú za zradkyňu,“ hovorí smutná 69-ročná žena.