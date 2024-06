Na sociálnych sieťach vyhlásila konkurz na svojho nového frajera, prihlášku vyplnili tisíce mužov. Influencerka je však stále sama, a toto je za tým

Modelka sa pridala k zástupu žien, ktoré na sociálnych sieťach vysvetľujú svoje problémy s randením. Namiesto toho, aby však len tak čakala na toho pravého, rozhodla sa ho nájsť šikovným spôsobom.

Ako informoval portál The Sun, minulý rok Vera Dijkmans na sociálnej sieti oznámila, že prijíma prihlášky na svojho priateľa. Potenciálni nápadníci neváhali a hneď jej začali posielať vyplnené prihlášky, no teraz je to už takmer rok a influencerka nie je o nič bližšie k nájdeniu svojho pána pravého. Dostala pritom 5 000 vyplnených žiadostí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vera Dijkmans (@veradijkmans)

Vyhovovali jej len traja

Vera priznala, že nikdy nemala dlhodobý vzťah. Rozhodla sa to však zmeniť, a preto vytvorila prihlášku, ktorá obsahovala kľúčové otázky, ktorých odpoveď mala ukázať, či jej daný muž vyhovuje, alebo nie. Medzi otázkami bol napríklad počet bývalých priateliek s dodatkom, že potenciálny nápadník má uviesť, koľko z nich je šialených.

Azda najprekvapivejšou otázkou bolo: „Si ženatý alebo máš v súčasnosti priateľku?“, keďže by sa dalo očakávať, že muž, ktorý sa rozhodne zúčastniť tohto experimentu, bude automaticky nezadaný.

Nakoniec Vera získala 5 000 potenciálnych uchádzačov, pričom podľa jej slov len traja spĺňali jej kritériá. „Povedala by som, že som dostala približne 5 000 žiadostí, ale po tom, ako som väčšinu z nich prešla, som našla len troch mužov, ktorí sa mi zdali vhodní,“ prezradila Vera, ktorá žije v Londýne. A hoci s týmito tromi šťastlivcami šla na rande, výsledok hovorí za všetko, keďže modelka je stále slobodná.

Požiadal ju o vzorku krvi