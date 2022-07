Kráľ porno pomsty: Najnenávidenejší muž internetu ničil životy ľudí ich nahými fotkami. Novinka na Netflixe znechucuje

Spomínate si ešte na dokument o Podvodníkovi z Tinderu, ktorý vyvolal na internete ošiaľ? Netflix uviedol dokumentárnu sériu, ktorej hlavným hrdinom je ešte nenávidenejší muž, čo hovorí aj už jej názov. A pochádza z rovnakej dielne. Najnenávidenejší chlap internetu (The Most Hated Man on the Internet) zaplavil sociálne siete a ľudia neskrývajú svoj odpor, píše Unilad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hlavým hrdinom nového dokumentu je muž menom Hunter Moore, ktorý získal prezývku „Kráľ pornografickej pomsty“. Založil a prevádzkoval webovú stránku IsAnyoneUp, ktorá zhromažďovala erotický materiál bez súhlasu jeho majiteľov za účelom pomsty. A Moore na tejto zlej ľudskej vlastnosti profitoval, uvádza Digital Spy.

Z pomsty zdieľal akty svojej bývalej ako prvý

Stránka vznikla v roku 2010 a rozbehla sa po tom, ako na nej zdieľal akty svojej bývalej priateľky, ktorá mu zlomila srdce. Ako sa aj dalo predpokladať, web tohto zvráteného charakteru si rýchlo našiel svojich fanúšikov. Moore sa toho chytil a pridal možnosť, aby aj verejnosť na nej mohla zverejňovať citlivý materiál.

A to nebolo ani zďaleka všetko. Aby obete boli ešte viac zneuctené a zahanbené, nahnevaní ľudia k fotkám písali aj ich mená, telefónne čísla, adresy či dokonca zamestnanie alebo odkazy na sociálne siete.

Vo svojom najlepšom období stránka dosiahla obrovskú návštevnosť – až 350-tisíc ľudí denne. Moore si vybudoval zvrátený biznis, na ktorom poriadne profitoval. V rozhovore pre Rolling Stone podľa Uniladu pripustil, že zarábať na ničení životov cudzích ľudí nebolo ideálne, no napriek tomu ho to nemrzí.

Je z neho najnenávidenejší muž internetu

Začiatkom roka 2014 bol zatknutý spoločne s mladým hackerom Charlesom Evensom, ktorý sa kvôli nemu nabúraval ľuďom do účtov a kradol im fotografie. Moore sa dostal z väzenia opäť na slobodu v roku 2017.

Dokument vyvolal medzi divákmi Netflixu poriadny ošiaľ. A presne ako naznačuje aj jeho názov, z Moora sa v týchto dňoch znova stal najnenávidenejší muž internetu.

Jeden z divákov na Twitteri priznal, že je zvláštne sledovať dokument o niekom, kto nemá absolútne žiadne pozitívne vlastnosti. Moore dostal od ľudí prívlastky ako odporný či nechutný.

Jedna z užívateliek opísala, že tento dokument je vo svojej podstate desivý, pretože ukazuje, koľko ľudí skočilo na Mooreovu hru, dokázalo klesnúť na dno a páchať tieto veci. Ľudia ale neskrývajú ani svoje obavy z toho, že by mu Netflix mohol priniesť slávu a úctu skupiny ľudí, ktorej príde v poriadku to, čo urobil.