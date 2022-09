Krajniak definoval požiadavky, ktorými podmieňuje ďalšie fungovanie koalície

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) počíta s odchodom zvyšných nominantov SaS z vlády.

Povedal to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS s tým, že od SaS už neočakáva krok späť. Ako ďalej Krajniak uviedol, hnutie Sme rodina sa následne chystá zvyšným koaličným partnerom predstaviť svoje požiadavky, ktorými podmieňuje ďalšie fungovanie koalície.

Zastropovanie cien energií i zdanenie monopolov

„Zastropovanie cien energii – plynu, tepla a elektriny. Po druhé – exekučná amnestia. Po tretie – rodičovský bonus. Po štvrté – zdanenie monopolov a tých regulovaných subjektov, ktoré zarábajú na tejto kríze,“ zdôraznil minister. Pri najbližšej schôdzi parlamentu by sa podľa neho mali odložiť všetky politické konflikty. „Tam sa sporme o to, aké má opozícia alebo my návrhy, ako pomôcť ľuďom,“ dodal Krajniak.