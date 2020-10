Kozmická loď NASA si chce dať “high five” s asteroidom. Odobrané vzorky môžu zmeniť históriu vesmíru

Kozmická loď amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok uskutoční prvý pokus NASA o získanie vzoriek z asteroidu, informovala agentúra DPA.

Úlohou kozmickej lode Osiris-Rex bude získať materiál z asteroidu Bennu a priviezť ho späť na Zem na ďalší výskum. Asteroid Bennu, ktorý je od Zeme vzdialený vyše 290 miliónov kilometrov, by sa v nasledujúcom storočí mohol dostať nebezpečne blízko našej planéty, hoci šance na náraz sú nepatrné.

Osiris-Rex, ktorá vyštartovala do vesmíru v roku 2016 a má veľkosť veľkej dodávky, sa pokúsi dostať do oblasti veľkosti približne troch parkovacích miest, obklopenej obrovskými balvanmi, približuje tlačová agentúra DPA. Keď sa dostane na niekoľko metrov od asteroidu, natiahne svoje robotické rameno s názvom Tagsam. To sa dotkne jeho povrchu na približne päť sekúnd, vychrlí stlačený dusík, aby sa rozvíril povrch, a nasaje 60 až 2000 gramov vzoriek.

