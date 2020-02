Muž, ktorý nebol v Číne, nakazil 11 ľudí. Nekontrolovaný koronavírus môže zasiahnuť dve tretiny populácie

Na nový koronavírus zomrelo v Číne už viac ako 1000 ľudí, krajina už druhý deň po sebe hlási rekordný počet úmrtí. Na druhú stranu klesá počet nových prípadov, odborníci sú však napriek tomu v strehu. Stále sa obávajú širenia nákazy ľuďmi, ktorí v Číne nikdy ani neboli.

Na nový koronavírus zomrelo v Číne už viac ako tisíc ľudí. Národná zdravotná komisia v utorok oznámila, že za uplynulých 24 hodín zaznamenali 108 úmrtí, pričom len v provincii Chu-pej, odkiaľ sa začal vírus šíriť, to bolo 103, čo je rekordný počet v priebehu jedného dňa. Na území pevninskej Číny tak počet mŕtvych stúpol na 1 016.

Pribúdanie nových prípadov nákazy sa však spomaľuje. Počet nových infekcií v Číne klesol oproti predošlému dňu o 20 percent, a to na 2 478. Deň predtým hlásili tamojšie úrady 3 062 prípadov. Celkovo sa tak na území pevninskej Číny nakazilo už 42 638 ľudí, niektorí z nich sa pritom už zotavili a prepustili ich z nemocnice domov.

„Špička ľadovca“

Svet sa napriek tomu stále obáva dôsledkov epidémie, ktorá už podľa predchádzajúcich prognóz odborníkov potrvá niekoľko mesiacov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do Číny expertnú misiu za účelom koordinovať reakciu úradov a zdravotníckych zariadení na šírenie nového koronavírusu 2019-nCoV. Misiu vedie Bruce Aylward, ktorý v rokoch 2014-16 koordinoval aktivity pri epidémii eboly v západnej Afrike.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanoma Ghebreyesus tiež v pondelok upozornil, že potvrdené prípady nakazenia novým koronavírusom ľuďmi, ktorí nikdy necestovali do Číny, môžu byť len „špičkou ľadovca“. Vysvetlil, že „identifikácia nízkeho počtu takýchto prípadov môže znamenať, že v iných krajinách sa vírus šíri viac, ako sa predpokladalo“. WHO preto vyzýva všetky krajiny, aby zdieľali informácie o novom koronavíruse a zintenzívnili prípravy na možné šírenie tejto infekcie na svojich územiach.

Otázkou teda ostáva, akú silu dokáže mať vírus za hranicami Číny pri sekundárnych prenosoch. Podľa Gabriela Leunga, profesora medicíny na univerzite v Hong Kongu, sa môžu novým koronavírusom v prípade straty kontroly a nedôsledných opatreniach nakaziť až dve tretiny svetovej populácie. Leung na to upozornil v článku britského The Guardian. Denník tiež uvádza, že podľa odhadov odborníkov môže jeden človek infikovaný koronavírusom nakaziť v priemere 2,5 ďalších osôb. Dosah epidémie tak môže ovplyvniť 60 až 80 % svetovej populácie.

„Britský superprenášač“

Keď Ghebreyesus hovoril o špičke ľadovca, poukazoval na prípady nákazy ľudí, ktorí v Číne (epicentre nákazy) nikdy ani neboli. Obzvlášť závažný je prípad britského muža, ktorý sa vírusom nakazil zrejme v Singapure. Následne na lyžovačke vo francúzskych Alpách nakazil 11 ľudí, a že je sám chorý zistil až po návrate do Spojeného kráľovstva. Celý príbeh detailne popisuje v článku Denník N.

Najpozitívnejšie na momentálnej epidémii je aktuálne stabilizovanie počtu nových prípadov. V Číne k tomu pomohli najmä rozsiahle obmedzenia a opatrenia, ktoré v rozsiahlych oblastiach celkom zastavili život niekoľkým desiatkam miliónov obyvateľov. Ako dlho dokážu byť celé mestá odrezané od sveta bez akejkoľvek hospodárskej činnosti nevedno.

Odborníci tiež predpokladajú, že celosvetovo môže byť novým vírusom nakazených oveľa viac ľudí. Vírus už počtom obetí aj prípadov nákazy prekonal epidémiu SARS, našťastie má však nižšiu úmrtnosť. Tá sa aktuálne pohybuje približne na 2 %, pričom SARS dosahoval takmer 10 %, uvádza Startitup.