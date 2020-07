Koronavírus mala dlhých 130 dní. 35-ročná žena patrí medzi najdlhšie liečených pacientov s novým ochorením na svete

Ľudstvu sa koronavírus stále nepodarilo poraziť a zrejme sa musíme pripraviť na to, že už nikdy nevymizne, ale bude sa vo vlnách vracať. O ťažkom boji s neviditeľným nepriateľom svedčia aj mnohé príbehy zo sveta, ktoré však ľudstvu dodávajú nádej, že raz sa nám podarí nový vírus poraziť. Príbeh so šťastným koncom nedávno svetu vyrozprávala aj pacientka z Británie, ktorá s koronavírusom v nemocnici bojovala dlhých 130 dní.

Aj keď to spočiatku s 35-ročnou Fatimou Bridle nevyzeralo najlepšie, napokon sa jej nad smrteľným vírusom zvíťaziť podarilo. Ako informoval web LAD Bible, nebolo to však až také jednoduché. Fatima s vírusom bojovala 130 dní, čo z nej robí v podstate rekordmanku, avšak nie v príliš pozitívnej disciplíne. Po dlhej liečbe ju považujú za občianku, ktorá zo všetkých chorých na COVID-19 s vírusom bojovala najdlhšie.

Kóma a ťažký zápal pľúc

Fatima sa koronavírusom nakazila v Maroku. Zle sa cítila už počas letu, o niekoľko dní už ledva dokázala dýchať. Ochorenie tak u nej malo veľmi ťažký priebeh.

Následne ženu previezli do nemocnice, kde ju o 6 dní museli umiestniť na oddelenie intenzívnej starostlivosti a dýchať jej pomáhal pľúcny ventilátor. Doktori pre jej manžela Tracyho nemali dobré správy – Fatima bojovala o život.

Dlho to vyzeralo tak, že sa z nemocnice živá nedostane. Upadla do kómy a v tomto stave bola 40 dní. Lekárom sťažovali liečbu koronavírusu aj ďalšie sprievodné ochorenia, ktoré vírus v jej tele spôsobil – zápal pľúc (pneumónia) a sepsa (otrava krvi). Navyše, aby sa Fatime ľahšie dýchalo, museli jej chirurgovia vykonať tracheotómiu, teda chirurgický zákrok, ktorý slúži k vytvoreniu otvoru do priedušnice, aby bolo zaistené dýchanie.

Koronavírus mala 130 dní

Fatima sa ale nevzdávala a s ochorením statočne bojovala. Nikto z jej blízkych, ani jej manžel, ju po celý ten čas nemohli osobne vidieť. 35-ročná Britka sa však ukázala ako veľká bojovníčka a nad ochorením napokon zvíťazila. Momentálne je síce stále v nemocnici, no koronavírus definitívne porazila. Lekári ju kvôli ťažkému stavu neustále monitorujú a hovoria aj o zázraku.

Fatima je za záchranu svojho života nesmierne vďačná každému jednému lekárovi a zdravotnej sestre, ktorí sa o ňu počas uplynulých 130 dní starali. „Dali mi šancu na nový život. Som šťastná, že tu som. Je to ako sen,“ cituje Fatimine slová pre britský denník The Sun web LAD Bible.

Podľa lekárov je Fatimin príbeh medicínskym zázrakom a jednou z ukážok toho, že koronavírus môže ťažko postihnúť hocikoho z nás. A tým, že sa rozhodla svoj príbeh zdieľať so zvyškom sveta, dodáva ľuďom nádej, že vírus sa raz podarí definitívne poraziť.

Fakt, že Fatima mala koronavírus v tele 130 dní však nie je ničím výnimočný. Vo svete sú totiž stovky pacientov, ktorí boli pozitívni viac ako 100 dní. Konkrétne štatistiky s pacientmi, ktorí sa z ochorenia COVID-19 liečili najdlhšie, však zatiaľ známe nie sú.