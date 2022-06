Kórejský La Casa de Papel má hrozné hodnotenia, aj tak ho ľudia pozerajú. Od originálu sa líši v týchto veciach

Spomínate ešte na ošiaľ, ktorý vyvolal španielsky seriál La Casa de Papel, alebo ak chcete Money Heist, potom čo dorazil na Netflix? V týchto dňoch sa v rebríčku najsledovanejších seriálov na Slovensku nachádza jeho kórejský remake, ktorý má ale na rozdiel od originálu žalostné hodnotenia. Oplatí sa vôbec investovať čas do jeho pozerania a v čom sa líšia?

Čísla FlixPatrol jasne hovoria, že o kórejský remake tohto úspešného seriálu s názvom Money Heist: Korea – Joint Economic Area je vo svete veľký záujem.

Aktuálne sa nachádza na 3. mieste v sledovanosti medzi seriálmi celosvetovo a na Slovensku obsadil už druhý deň po sebe piatu priečku. Všetko naznačuje tomu, že by sa jeho pozícia mohla v nasledujúcich dňoch ešte zlepšovať.

Pozerajú ho, ale nie je dobrý

Iba pripomeňme, že pôvodný originál prepisoval niekoľko rekordov Netflixu a stal sa napríklad najsledovanejším cudzojazyčným seriálom alebo najobľúbenejším seriálom celkovo. No teraz je tu kórejská verzia, ktorú si síce diváci zapnú, ale vyvoláva v nich rozporuplné reakcie.

Na ČSFD jej aktuálne svieti biedne hodnotenie 47 %, čo je oproti originálu s 88 % skutočne žalostný výsledok. Takmer identicky to vyzerá na portáli IMDb, kde novinka získala hodnotenie 5,1/10 oproti 8,2/10 originálu. V čom sa ale tieto verzie líšia, keďže už z ukážok bolo jasné, že tvorcovia množstvo pôvodného zanechajú?

Tak podobné a tak odlišné

The Korea Herald spomína, že kórejská verzia sa chcela odlíšiť predovšetkým novým prostredím, novým príbehom a aj novými maskami. Podľa tvorcov pridali niekoľko „kórejských príchutí“, ktoré sú osviežením nielen pre kórejského, ale aj zahraničného diváka.

Spomínajú napríklad vytvorenie imaginárnej oblasti, ktorú vytvorili Severná a Južná Kórea blížiace sa ku svojmu zjednoteniu. Čo je, samozrejme, iba fikciou tohto seriálu.

Kým v španielskom origináli zlodeji nosili masku Salvadora Dalího, v tomto prípade majú lupiči nasadenú takzvanú masku „hahoe“. Kórejský magazín vysvetľuje, že kým maska Dalího bola symbolom slobody, hahoe zas slúži na zosmiešňovanie vyšších spoločenských elít.

Portál Decider vo svojom článku „Stream It Or Skip It“ hovorí, že ak ste si obľúbili originál, bude sa vám páčiť aj kórejská verzia. No divácke hodnotenia tejto novinky tvrdia niečo iné, preto si urobte vlastný názor.