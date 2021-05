Konzílium odborníkov schválilo nový cestovateľský semafor. Rozdelí krajiny do farieb, výhodu budú mať očkovaní

Konzílium odborníkov včera schválilo tzv. cestovateľský covid semafor. O novinkách informoval na svojich sociálnych sieťach štátny tajomník Martin Klus. Semafor ešte musí schváliť uznesením aj vláda, potom vojde do platnosti.

Do platnosti by mal nový semafor prísť už 27. mája. Krajiny sa v ňom rozdelia do 3 resp. do 4 farieb. Čierna, červená, zelená a oranžová, o ktorej sa ešte bude rokovať. Medzi najdôležitejšie kritériá patria najmä nové varianty vírusu a teda zvýšená opatrnosť aj riziko pri niektorých krajinách. Semafor však poskytne dobrú predstavu o tom, do ktorých krajín je najbezpečnejšie cestovať, a ktoré sú naopak najrizikovejšie. Na základe toho sa budú ďalej stanovovať aj podmienky. Rozdelený je na jednotlivé farby.

Zelená farba

“Sem patria všetky krajiny Európskej únie, EHS a také mimoeurópske štáty, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti a priaznivý vývoj epidemickej situácie, ako napríklad Izrael, Austrália, Nový Zéland, Japonsko a iné”, píše v statuse Klus. Ako ďalej informuje, podmienky návratu by mali zostať také, ako navrhlo ministerstvo zahraničných vecí, a teda:

ak ste zaočkovaní alebo ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, tak sa na vás karanténa ani povinnosť testu nevzťahuje

pri príchode na Slovensko sa zaregistrujete do eHranice (povinné je to pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú) a môžete pokračovať v bežnom živote.

Ak nie ste zaočkovaní ani ste neprekonali COVID-19, potrebujete sa zaregistrovať a absolvovať Ag/RT-PCR test po príchode, čím si tú 14-dňovú domácu karanténu môžete prakticky ihneď, alebo teda čím skôr, zrušiť negatívnym testom. Zaočkovaní teda majú jasnú výhodu a jednoduchšie podmienky.

Červená a čierna farba

Detaily ešte zatiaľ nie sú známe, viac budeme vedieť, keď semafor schváli vláda. Najväčší rozdiel by mal byť ale v dĺžke karantény u všetkých, ktorí sa vrátia na Slovensko a teda nebudú žiadne rozdiely, ak ste plne zaočkovaný. Je to najmä z dôvodu, že v týchto krajinách je vysoký podiel mutácií a epidemiologická situácia a jej vývoj nie sú dobré. To sa však samozrejme môže zmeniť. Najväčšie obavy sú momentálne z indickej mutácie.

Oranžová farba

Ministerstvo chce aktívne riešiť otázku obľúbených rezortov, ktoré sú takmer úplne zaočkované (ide napr. o niektoré rezorty v Turecku). Na stole je myšlienka tzv. COVID-free zón, o tejto téme sa ešte bude diskutovať.

Na sociálnych sieťach Martin Klus zverejnil aj predbežnú mapu z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorá sa bude každý týždeň prehodnocovať, podobne, ako je to s COVID automatom a jednotlivými regiónmi na Slovensku. Podmienky vstupu do krajín ale aj na Slovensko sa budú ďalej tlmočiť aj na európskej úrovni. Ak vláda semafor schváli, platiť by mal už od 27. mája.