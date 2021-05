Dnes zasadne konzílium odborníkov. Riešiť budú, či druhá dávka po AstraZenece môže byť aj iná vakcína

Dobrou správou je, že od pondelka bude na stránke korona.gov.sk fungovať e-mailová adresa, kde si ľudia budú môcť požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ministerstvo zdravotníctva tak vyriešilo problém s certifikátmi, ktoré doteraz neboli v cudzom jazyku.

Rezort rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne. Na návšteve veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol aj to, že dnes zasadne konzílium odborníkov. Rokovať by sa malo práve aj o vakcíne AstraZeneca.

Druhá dávka inou vakcínou

Tá sa na prvé dávky pozastavila a to primárne z dôvodu, že vakcín bolo nedostatok. Teraz sa rieši práve možnosť, že by druhá dávka bola aj iná vakcína. Podobne to odsúhlasili napríklad v Španielsku.

Približne 1,5 milióna obyvateľov Španielska vo veku do 60 rokov zaočkovaných prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca môže dostať ako druhú dávku vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, informoval v stredu na svojej webovej stránke denník El País. Použitie tejto kombinácie vakcín schválil výbor pre verejné zdravie na základe výsledkov štúdie s názvom CombivacS, ktorú uskutočnil Inštitút Karola III. (ISCIII) so sídlom v Madride.

Uvidíme, aký názor budú mať odborníci, či budeme preočkovávať inou vakcínou. Niektoré štáty k tomu pristúpili a budeme sa tým zaoberať. Keď odborníci povedia, že očkovanie dvomi dávkami rôznych vakcín je v poriadku, tak budeme ľudí očkovať,” povedal Lengvarský.

Problém s SMS správami pri druhej dávke AstraZenecy

Vo štvrtok sa na NFŠ očkuje druhou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Pribúda ľudí, ktorí nedostali po desiatich týždňoch SMS s termínom na očkovanie druhou dávkou. Szalay priblížil, že títo ľudia sa majú prihlásiť cez formulár na stránke BSK k preočkovaniu. “Je dosť ťažké manažovať ďalších ľudí, ktorí sem prídu bez pozvánky,” podotkol lekár. Po vyplnení formulára si to očkovacie centrum preverí a pošle SMS s termínom. “Takýmto spôsobom sme minulý týždeň zaočkovali asi 300 ľudí, ktorým neprišla SMS,” povedal Szalay.

Minister zdravotníctva povedal, že budú musieť vyriešiť to, že niekoľko tisíc ľudí sa odhlásilo z očkovania druhou dávkou od AstrouZenecy. To, aby sa ľudia mohli preočkovať vakcínou od inej spoločnosti, musia rozhodnúť odborníci. Problém by tak nemal byť v takom prípade ani s certifikátom, poznamenal Lengvarský.

Lengvarský ocenil bratislavské očkovacie centrum, že zvláda tak veľký nápor záujemcov o očkovanie. Organizácia je podľa neho na veľmi vysokej úrovni. Opäť poprosil ľudí, aby sa hlásili na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Záujem o očkovanie v Bratislavskom kraji je vysoký, momentálne dosahuje 80 percent, uviedol podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč. Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan priblížila, že v súčasnosti je na prvú dávku prihlásených 60 000 záujemcov a na druhú 90 000.