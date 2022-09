Koniec sveta podľa nich nastane už o pár dní: Fanúšikov vydesila predpoveď Simpsonovcov, stala sa virálnou

Seriál zo sveta obľúbených postavičiek Simpsonovcov sa aj po dlhých rokoch stále teší medzi divákmi obľube, o čom svedčí aj fakt, že tento rok má vyjsť už jeho 34. séria. Okrem iného sa preslávil aj mimoriadne presnými zdanlivými predpoveďami budúcnosti. Keďže majú na konte napríklad predpoveď pádu dvojičiek, víťazstvo prezidenta Trumpa či existenciu Grety Thunberg, ľudia zostali vydesení. Sú totiž presvedčení o tom, že Simpsonovci poznajú dátum konca sveta, ktorý navyše nastane už o tri dni, informuje Unilad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ľudia nadobudli toto presvedčenie po zhliadnutí epizódy s názvom „Homer ide do prípravky“ (Homer Goes to Prep School), ktorá je deviatou časťou 24. série. Napriek tomu, že v nej neodznel presný dátum, fanúšikovia si myslia, že práve tieto čísla môžu byť kľúčom.

Fanúšikovia si myslia, že koniec sveta nastane 24. septembra

„Apokalypsa sa blíži. Možno nie zajtra, možno nikdy, ale blíži sa,“ hovorí Homer v spomínanej časti. Ako sme už uviedli vyššie, tieto jeho slová odzneli v 9. epizóde 24. série. A keď si ľudia tieto čísla prehodili, vyšiel im dátum 24. september.

Napriek tomu, že spomínaná časť uzrela svetlo sveta už v roku 2012, v posledných dňoch sa stala na internete virálnou.

„Vždy nám povedia, čo sa stane,“ napísal jeden z fanúšikov na TikToku. Ďalší sa zdôveril, že si je istý, že nie je jediný, kto z toho šalie.

Rok neprezradili

V komentároch nechýbajú zdesené reakcie z toho, že 24. september je už o pár dní. Keďže ale Simpsonovci neprezradili rok tohto konca sveta a od premiéry epizódy ubehlo už desať rokov, všetko nasvedčuje tomu, že sa báť nemusíme.

A pravdu bude mať užívateľ ktorý napísal, že toto bude zjavne jedna z predpovedí, v ktorej sa Simpsonovci zmýlili.