Kňaz si ľahol na 8-ročného chlapca, do ucha mu nadával, tvár mu zmodrala: Pri exorcizme ho zabil, vraj to tak chcel Boh

Chlapcovi menom Terrance Cottrell bol v detstve diagnostikovaný autizmus. Jeho mama zdanlivo našla spôsob, ako mu pomôcť. Spoločne sa zúčastňovali špeciálnych stretnutí v kostole a kňaz veril, že jeho stav je zapríčinený démonom, ktorý ho mal ovládnuť. Pokúsili sa ho z neho dostať, no dieťa pritom násilne pripravili o život.

Exorcizmus ich pripravil o životy

Príbehy o exorcizme dokážu mnohých ľudí poriadne vydesiť, alebo im dokonca nedajú spávať. Medzi najznámejšie patrí nepochybne peklo, ktorým si prešla Anneliese Michel. Jej telo sužovali kŕče, trpela halucináciami, počula rôzne hlasy a nedokázala zniesť náboženské predmety vo svojej blízkosti.

Rodičia namiesto lekárov vložili život svojej dcéry do exorcizmu. Kňazi sa modlili, mávali krížom, zatiaľ čo dievča kričalo a malo násilnícke prejavy. Keďže prestalo jesť, bolo stále slabšie. Až napokon po desiatich mesiacoch a absolvovaní 67 vyháňaní diabla zomrelo. Nie kvôli posadnutiu, ale na podvýživu a dehydratáciu.

Namiesto autizmu v ňom videli démona

Potom je tu ďalší skutočný príbeh iba 8-ročného Terranceho Cottrella, ktorý podľa CNN siaha do roku 2003. Chlapec pochádzal z mesta Milwaukee vo Wisconsine a mal autizmus, ktorý mu bol diagnostikovaný v dvoch rokoch, uvádza web Autism Memorial, venovaný pamiatke autistov, ktorí prišli o život v dôsledku nesprávneho zaobchádzania. A to sa udialo aj v tomto prípade.

Mama Patricia hľadala pre syna pomoc a vyzeralo to, že ju našla v kostole. Tu si namiesto jeho diagnózy vypočula, že stav Terranceho je následkom toho, že chlapec má v sebe démona. A aby sa mu polepšilo, musia ho z neho dostať. V tom mali Terrancemu pomôcť práve ich „špeciálne stretnutia“, ktoré zahraničné médiá označujú exorcizmom. No všetko sa akosi zvrhlo…

Chodili do kostola niekoľkokrát do týždňa

Navštevovať kostol cirkvi Faith Temple Church of the Apostolic Faith, ktorý sa nachádzal v severnom Milwaukee, začali približne tri mesiace pred osudným dňom. Bohoslužby v ňom vykonávali bratia David Hemphill, ktorý bol hlavným pastorom s bratom Rayom. Práve on bol v daný moment prítomný pri Terrancem. Posledné týždne svojho života trávil chlapec v kostole čoraz viac času.

Patricia bola silne veriacou a dokonca hovorila o tom, ako cez jej syna démon prehováral. Kým niektorí ľudia, ktorým sa s tým priznala, ju považovali za blázna, v kostole našla pochopenie.

Exorcizmus znamenal jeho koniec