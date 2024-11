Klobása a víno za 24 eur: Navštívili sme vianočné trhy v Londýne. Príjemná atmosféra zahriala srdce a potrápila peňaženku

Do Vianoc ostáva už len necelý mesiac a mestá naprieč celou Európou sa vďaka tematickým trhom ponárajú do magickej atmosféry. Každoročne sa množstvo ľudí vydá nasať čaro najkrajších sviatkov v roku aj do iných krajín, pričom medzi najobľúbenejšie destinácie patrí Veľká Británia.

Na Britských ostrovoch sú sviatky skutočne čarovné, o čom sa mohli v minulosti presvedčiť návštevníci Glasgowa, Edinburghu, Liverpoolu či Londýna. Na konci novembra sme sa práve do hlavného mesta Anglicka vybrali aj my a zisťovali, aké možnosti tu turisti tento rok majú a na aké ceny sa musia pripraviť.

Ak patríte medzi nadšencov vianočných trhov a máte sociálne siete, dozaista vám v posledných týždňoch vybiehali rôzne videá vianočného Londýna. Ten patrí medzi najčastejšie vyhľadávané destinácie v Európe a inak tomu nie je ani tento rok. My môžeme konštatovať, že kompetentní si pre návštevníkov opäť pripravili krásnu výzdobu a hneď niekoľko variantov, kde a ako čarovné predsviatočné obdobie stráviť.

Na výber je niekoľko možností

Vzhľadom na veľkosť a tradíciu, v jednotlivých častiach európskej metropoly je výber konkrétnych trhov skutočne široký. V každom prípade, tie najznámejšie sa nachádzajú v užšom centre mesta a väčšinou sú bezplatné. Platenou možnosť je takzvaný Hyde Park Winter Wonderland, kde si musíte vstup vopred objednať. V menej vyťažených časoch a ráno sa sem viete dostať aj bezplatne, počas víkendov a večerných hodín sa môže cena vstupného lístka vyšplhať až na 7,50 libry (9 eur).

V prostredí ikonického Hyde Parku si môžete vychutnať množstvo atrakcií, kolotočov a príjemného občerstvenia. Ak sa sem chystáte, odporúčame si lístky zabookovať vopred a prísť sem zrána. Vstup budete mať bezplatný a v areáli môžete ostať tak dlho, ako budete chcieť.

Medzi obľúbené vianočné miesta patrí aj známa ulica plná obchodov – Oxford Street. Tá má každoročne nezameniteľnú svetelnú výzdobu, ktorá sa tiahne naprieč viacerými ulicami navôkol a turisti ju vyhľadávajú práve pre jej atmosféru a fotogenické spoty.

Z nej sa dá plynule presunúť na Leicester Square a Trafalgar Square, kde už nájdete typické trhy s pochutinami, nápojmi a remeselnými stánkami. Ak by vám bolo nasávania vianočnej atmosféry málo, známe trhy sa nachádzajú aj na druhej strane Temže, v časti Southbank. Všetky tieto lokality patria v Londýne medzi najpopulárnejšie a postupne sme ich prešli aj my. Ako to tam vyzeralo a koľko sme zaplatili za občerstvenie?

