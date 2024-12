Kedysi ju poznal celý svet, dnes by ste ju nespoznali. Ľudia kritizujú herečkin vzhľad a pýtajú sa, čo sa stalo

Talentované rodiny nie sú v Hollywoode nič netradičné. V súčasnosti medzi tie známejšie patria Baldwinovci či Smithovci, no netreba zabúdať ani na talentovaných Fondovcov. O nestarnúcej herečke Jane Fonde, ktorá je dcérou oscarového herca Henryho Fondu, sme vás v minulosti už informovali. Dnes sa pozrieme na jej neter, ktorá pred rokmi opustili žiaru reflektorov.

60-ročná herečka Bridget Fonda si v súčasnosti užíva dôchodok. V 90. rokoch však bola hviezdou filmových plátien. Jej najznámejšou filmovou úlohou bola hlavná rola v trileri Spolubývajúca (Single White Female) z roku 1992. Hrala tiež vo filmoch Krstný otec – časť III, Singles, Zabijak (Point of No Return), Môže sa to stať aj vám (It Could Happen to You) a Jackie Brown. Informuje portál telegrafi.

Vzdala sa slávy

Poslednú úlohu si Bridget zahrala v roku 2002 v televíznom filme Snehová kráľovná (Snow Queen), kde stvárnila hlavnú postavu a jej rivalkou bola herečka Chelsea Hobbs. Ako informuje portál Screenrant, existujú dve teórie o tom, prečo sa rozhodla skočiť s herectvom napriek tomu, že jej sláva nevyhasínala, práve naopak.

Mnohí veria, že sa Bridget stiahla do úzadia po vážnej autonehode, ktorú utrpela v roku 2003. Herečka totiž veľmi náhle zmizla z očí verejnosti, a tak nie div, že začali rôzne špekulácie a teórie, keďže všetkým bolo jasné, že Bridget s jej hereckým rozsahom mala pred sebou sľubnú budúcnosť.

V skutočnosti si však mala Bridget prehodnotiť priority a uvedomiť si, že osobný a rodinný život bol pre ňu dôležitejšie. V rovnakom roku, ako sa udiala nehoda, ktorú zapríčinila klzká cesta po daždi, sa Fonda vydala za filmového skladateľa Dannyho Elfmana, známeho svojou výraznou hudbou k filmom Tima Burtona a kultovou témou pre seriál Simpsonovci.

O rok neskôr privítali na svete vytúženého syna Olivera a Bridget sa naplno chytila roly mamy.

Dnes má Bridget Fonda 60 rokov a vyzerá ako bežná žena v tomto veku. Nie tak div, že keď sa ju po rokoch konečne podarilo opäť odfotografovať fotografom, vyzerala inak ako herečky, ktoré sa stále držia v šoubiznise. Napríklad, o jej tete Jane sa neustále hovorí, že nestarne a zachováva si mladistvý vzhľad napriek tomu, že má 86 rokov.

Prvýkrát sa ju podarilo vyfotografovať na verejnosti v roku 2022, čiže 20 rokov odkedy zmizla zo žiary reflektorov. Rovnako ako na najnovšej fotografii, aj na tej spred dvoch rokov, mala na sebe voľné, pohodlné oblečenie, šedivé vlasy zopnuté dozadu a ľudia ju videli tak, ako pri veľkých hollywoodskych hviezdach nie sú zvyknutí – zmierenú so starnutím. Mnohé médiá i verejnosť sa tak pýtali, čo sa jej stalo a kritizovali jej vzhľad, no je zjavné, že si herečka z týchto poznámok nič nerobí a naďalej si užíva rodinný život.