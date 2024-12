Princ Harry konečne prelomil mlčanie a vyjadril sa k rozvodu s Meghan. Jeho slová mnohých šokujú

Harry a Meghan sa prvýkrát stretli po tom, ako sa údajne v roku 2016 zišli na rande naslepo. Zvyšok sa stal históriou, keď sa dvojica o dva roky neskôr zosobášila a teraz má spolu dve deti, Archieho a Lilibet. V poslednej dobe sa však vo veľkom objavujú správy o tom, že to v ich vzťahu začalo škrípať.

Ako informuje portál LADBible, štyridsaťročný vojvoda zo Sussexu otvorene prehovoril o dôvodoch, prečo sa so 43-ročnou vojvodkyňou objavujú na profesionálnych podujatiach oddelene. Meghan totiž bola na galavečere Paley Honors v Beverly Hills, zatiaľ čo Harry sa v stredu zúčastnil na samite The New York Times 2024 DealBook Summit v New Yorku. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa objavili takto oddelene.

Prečo sa neobjavujú spolu na verejnosti

Počas podujatia sa novinár NYT Andrew Ross Sorkin Harryho opýtal: „Vyhľadal som si vás v Google News a tam boli ľudia fascinovaní všetkým, čo robíte, neustále. Sú fascinovaní tým, že Meghan je práve teraz v Kalifornii a vy ste tu. A sú tu články z každej strany o tom, viete, ‚Prečo robíte samostatné podujatia? Prečo ich nerobíte spolu?‘“

Harry si zavtipkoval: „Pretože ste ma pozvali, mali ste to vedieť!“

„Pravda,“ odpovedal Sorkin a pokračoval: “Je to pre vás normálne? V momente, keď sa objaví článok – ona je v Kalifornii, vy v New Yorku -, povedia: ‚No, čo sa to s tými dvoma deje, však? Je to pre vás svojím spôsobom dobré, že je o vás taký veľký záujem?“

Vojvoda potom priznal: „Nie, to určite nie je dobrá vec. Údajne sme už desaťkrát, dvanásťkrát kupovali alebo sťahovali dom. Údajne sme sa tiež rozviedli možno aj 10- či 12-krát. Takže je to len také, že čo?“

„Je ťažké to všetko sledovať, ale práve preto to jednoducho ignorujete. Najviac mi je ľúto trollov. Ich nádeje sa len budujú a budujú a potom je to ako: ‚Áno, áno, áno, áno, áno,‘ a nakoniec sa to nestane. Takže mi je ich ľúto. Úprimne, naozaj,“ dodal Harry.

Harry sa tiež zamyslel nad svojím búrlivým vzťahom s novinármi a dodal: „Od detstva som zažíval rôzne skúsenosti. Videl som, ako sa o mne písali príbehy, ktoré sa nezakladali práve na realite. Videl som príbehy o členoch mojej rodiny, priateľoch, cudzích ľuďoch, o všetkých možných ľuďoch. A myslím si, že keď vyrastáte v takomto prostredí, naozaj sa ocitnete v situácii, keď začnete pochybovať o pravdivosti informácií, ale aj o tom, čo si o tom myslia aj ostatní ľudia a aké nebezpečné to môže byť v priebehu času.“